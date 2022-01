Estalló el verano a puro gritos, cuernos y reproches

Con el correr de las horas se van conociendo nuevos detalles de la escandalosa separación de Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona. Fue el primer gran escándalo de este 2022 que recién arranca y a pura polémica porque, ayer, otros ex se dieron con todo, claro, en las redes: hablamos de Luli Salazar y Matías Defederico, quienes no recordaron para nada bien a sus anteriores parejas, Martín Redrado y Cinthia Fernández, respectivamente.

Del lado de Osvaldo y Maradona se supo, ayer, que todo se pudrió el 30 de diciembre. Al parecer, Gianinna le habría pedido a Daniel que, por el bien de la familia, tratara de rescatarse en las formas de arribar a la vivienda que compartían en Miami con el clan (Dalma, Claudia, Benjamín y etc…) porque, al parecer, el rockero seguía llevando su vida de rockero, entre sexo, drogas y rock and roll… Claro que el comentario no le habría caído en gracia al ex futbolista que agarró su bolso y se mandó a mudar aunque, antes, como para desmarcar el territorio, borró las fotos con Gianinna de las redes sabiendo que se las iba a mandar…

Ayer, en América, mostraron fotos de año nuevo en las que el ex de Barón se ve a los besos con una morocha que no es la hija de Diego. Según contó Guido Zaffora, la separación fue escandalosa, entre “gritos, insultos y reproches”, y no tendría vuelta atrás. Gianinna, que se había borrado de Instagram, volvió ayer aunque también sin las fotos con el ex deportista.

También ayer, y luego de que Cinthia Fernández contara en sus redes que había tenido que ir a buscar a sus hijas en la madrugada del 1 de enero a la casa de su padre, en tanto le llegaban videos de él alcoholizado, el futbolista hizo un profundo descargo en el que aseguró estar “viviendo un calvario” todos los días de su vida por la “cizaña, el odio y el rencor” de su ex, a quien acusó de haberlo engañado con un compañero de “Stravaganzza”.

Pero hubo más porque Luli, como quien no quiere la cosa, lanzó tres stories explosivas, en las que sin nombrarlo, se refería a Redrado, con quien “casualmente coincidió” en un restó de Punta del Este aunque con una salvedad: él estaba con su actual pareja algo que la habría hecho enfurecer.

Y aunque había intenciones de que el economista pudiera retomar el vínculo con Matilda, todo estalló por los aires porque Luli lanzó, picante: “Cuánta más venganza y daño te puede hacer un hombre, al cual le dijiste que no estabas más enamorada y no lo puede aceptar. Locura extrema!!! Miedo…”

“Pensé que separados se iban a terminar los problemas y todo lo contrario. Él los acrecentó. Pensé que esas disculpas eran sinceras por pedido de él, para que yo no recurra a la justicia y ponerle fin definitivamente de una forma madura. Pero cuando alguien sigue con bronca...”, siguió Salazar.

Y cerró: “Y dañándote constantemente. La única forma que queda desgraciadamente es recurrir a la justicia. Lamentable y avergonzante todo el accionar de esta persona”.

