Yanina Screpante mostró el espectacular departamento que le reclama al Pocho Lavezzi

Yanina Screpante se separó de Ezequiel "Pocho" Lavezzi tras ocho años de relación e intenta rehacer su vida en Buenos Aires.

"Yo no quiero millones, pero es público el dinero que él tiene. Entonces, cuando me junté con él le dije 'dejame el departamento en el que estoy viviendo'. Pero me dijo que no", había dicho Screpante hace algunas semanas.

Apenas unas semanas más tarde, en una producción para la revista Hola, dio a conocer la propiedad de la que hablaba la mujer: un lujoso penthouse, ubicado en la localidad de Vicente López. El departamento tiene más de 300 metros cuadrados, ubicado en el último piso de un desarrollo inmobiliario con vista al río, una terraza con pileta, amplios espacios y grandes ventanales.



Fotos: Revista Hola



En la decoración, trabajo que llevó adelante la modelo, se destacan artículos traídos desde Marruecos, muebles que rescató de la casa que compartía con su ex y obras de arte. También mostró su amplio guardarropas que desborda de zapatos y carteras de primeras marcas como Gucci, Dior, Prada, Fendi y Céline.