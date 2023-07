Nequi Galotti se separó de su novio tras un viaje juntos a Europa: ¿qué pasó?

“Estaban en Europa de vacaciones juntos y el viernes decidieron tomar vuelos distintos. Él se fue con sus hijos y Nequi se fue a visitar a uno de sus hijos a España”, reveló Ángel de Brito al confirmar la separación de Nequi Galotti y Pablo Hernández, tras ocho meses de relación.

“Hoy hablé con Nequi y me dijo ‘Ángel, la decisión de terminar fue de los dos, terminamos bien, se nos acabó la magia a los dos. Decidimos juntos tomar cada uno su camino, juntos tomamos la decisión”, contó el conductor de LAM.

Pero la panelista Fernanda Iglesias tenía otra información. Según le informaron el empresario “era muy mujeriego”: “Estaban juntos en Italia y él quiso seguir viaje solo con sus hijos, y ella quería seguir con él, y él le dijo que no, que quería ir solo con los hijos; por eso ella se fue a Madrid, donde ni siquiera está su hijo. Está sola y en un hotel medio pelo”.

Lo cierto es que Nequi decidió borrar todas las fotos que tenía junto a Pablo en su cuenta de Instagram, dejando atrás esta relación que, justamente, comenzó en redes sociales, tras la insistencia de sus amigas de que se animara a salir con un seguidor.

“Conocerse a través de las conversaciones es algo muy lindo y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos. Yo no pensaba en formar una pareja, me pasó esto: leí un mensaje que me despertó interés y nació algo. Lo primero que me puso fue, quiero que ves quién soy y cómo soy. Todo fue creciendo de una manera lenta y romántica”, había contado Nequi, tras iniciar la relación en noviembre de 2022.

Su hijo Santos le había dado el visto bueno, tras tres años de haber enviudado del dueño de La Nación, Bartolomé Mitre: 'Mamá, yo quiero que seas feliz, y nunca me voy a poner celoso ni a estar en contra, siempre voy a estar a favor tuyo. Sé que sabés elegir a las personas que te rodean. Contá conmigo'".