Habló el hermano de Sergio Denis: "No hay nada que hacer, sigue sin despertar"

Mientras Sergio Denis sigue internado en una clínica de rehabilitación en el barrio porteño de Núñez, su hermano Carlos Hoffman reveló el estado de salud del cantante a cuatro meses del accidente que sufrió en pleno concierto en la provincia de Tucumán.

"No hay nada nuevo, sigue sin despertar. Está perfecto físicamente, pero no reacciona", contó a Diario El Cuyo Hoffman y agregó: "Está igual que hace cuatro meses. Estamos esperando, no hay nada que hacer".

De acuerdo al último parte médico oficial, "se mantiene estable, compensado hemodinámicamente, sin interrupciones agudas". Su estado neurológico no manifestó cambios significativos y sigue "asistido con el esquema de cuidados y tratamiento interdisciplinario según corresponde a su estado de salud actual".

El brutal accidente ocurrió el de este año, en el teatro Mercedes Sosa, en Tucumán. Sergio Denis cayó a la fosa en pleno concierto y le provocó múltiples lesiones en el tórax y en la cabeza. Después de estar un mes internado en esa ciudad, su familia decidió trasladarlo a Buenos Aires y desde ese momento está en la clínica de rehabilitación ALCLA, en Núñez.