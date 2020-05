Falleció Sergio Denis a los 71 años

El popular cantante Sergio Denis, creador de "Te quiero tanto" y numerosos éxitos masivos, falleció ayer a los 71 años, luego de permanecer en coma durante más de un año producto de un grave accidente que sufrió al caerse de un escenario durante un show en San Miguel de Tucumán.

Como consecuencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, no se podrá hacer ningún tipo de velatorio y la familia decidirá en las próximas horas dónde serán inhumados los restos del cantante.

La clínica Alcla, en donde falleció el intérprete, le permitió a sus hijos y hermanos poder verlo por última vez poco después de su muerte, que se produjo a las 9 de ayer.

"En el día de la fecha, a las 9 ha fallecido el paciente Héctor Hoffman, producto de una arritmia ventricular seguida de un paro cardíaco. El paciente estaba internado desde mayo del año pasado, con un cuadro de síndrome vegetativo permanente, posterior a un severo traumatismo ", se indicó en un parte médico que difundió la clínica.

Héctor Omar Hoffman, más conocido como Sergio Denis, se encontraba internado en la clínica de rehabilitación Alcla, ubicada en la calle Vuelta de Obligado al 3100, en el barrio porteño de Núñez, la misma en la que estuvo internado durante mucho tiempo otro popular artista, Gustavo Cerati, tras sufrir hace exactamente ayer diez años un ACV durante una gira por Venezuela.

"Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad", escribió el hijo de Sergio Denis, Federico Hoffmann, en la red social Twitter.

Nacido en el seno de una familia humilde de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, Sergio Denis dejó su impronta como artista popular en casi 50 años de trayectoria.

"Lo que puedo es confirmar que falleció, es lo que no queríamos que sucediera, pero tampoco dejábamos de esperar que nos llamaran para esto", afirmó Carlos Hoffman, hermano del cantante, al enterarse del deceso.

El familiar del cantante comentó que desde la clínica lo llamaron a su sobrino Federico: "Estaba todo normal hasta que se le acabó la vida. Nada raro. Era el final que tenía reservado su organismo".

"Hasta el día de hoy estaba en las mismas condiciones. La familia están todos comunicados. Lamentablemente su hija Bárbara está lejos. Ahora nos pondremos en contacto con la funeraria", comentó Carlos Hoffman a la prensa en la puerta de la clínica.

El grave accidente que le terminó costando la vida al cantante melódico ocurrió en el Teatro "Mercedes Sosa" de San Miguel de Tucumán, cuando cayó desde unos tres metros de altura, mientras estaba cantando el tema "Te llamo para despedirme".

Luego de la caída Denis ingresó en terapia intensiva y tras varios meses de internación en Tucumán fue trasladado a Buenos Aires, pero nunca pudo recuperarse debido a las graves lesiones que sufrió en su cabeza. En los meses siguientes al accidente, Denis fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones, pero los médicos nunca pudieron dar esperanzas de recuperación del cantante.

En sus 50 años de carrera, Denis hizo temas como "Nunca supe más de tí", "Me enamoré sin darme cuenta", "Vive" y "Cada vez que sale el sol". Denis aseguró alguna vez que el disco que más vendió fue "Afectos" (1985), con 480.000 copias, en donde había temas como "Nada hará cambiar mi amor por tí" o "Dame luz", mientras que en 1991 el disco "Un poco loco" vendió 350.000 unidades.