El motivo por el que Rocío Oliva demandará a Diego Maradona por seis millones de dólares

Rocío Oliva y Diego Maradona terminaron su relación de la peor manera. Aunque varias veces se separaron, después volvieron como si nada hubiese pasado. Esta vez parece que las cosas son distintas y la rubia está dispuesta a ir a la Justicia para reclamar alrededor de 6 millones de dólares por todo el tiempo que estuvo con él.

Según explicó Fernando Burlando, letrado de la deportista, en Incorrectas, gracias al nuevo Código Civil ella puede salir beneficiada. "No sé si pedirá tanto, pero la situación de convivencia que tuvieron en Dubai le garantizan el mismo estatus económico y social por el tiempo que establezca la Justicia, hasta por cinco años", sostuvo.

Sobre la posibilidad de que todo se trate en el emirato, como prefiere el Diez, el abogado indicó: "En Dubai hay una justicia muy Maradoniana. Me parece que Rocío la pasó mal allá. La demanda se hará en la Argentina".

Las panelistas del programa le consultaron qué pasaría si Oliva rehace su vida y se casa con otro hombre. En este caso, Burlando, que también representa a Claudia Villafañe en la causa por calumnias, injurias y violencia de género, comentó que sus derechos "podrían caerse".

Rocío y Diego comenzaron su relación a principios de 2014. Aunque hubo una propuesta de casamiento que nunca se concretó, siempre se mostraron muy enamorados y superando todos los obstáculos que aparecieron en el camino.

El abrupto final se dio antes de Navidad. En varias entrevistas, ella contó que hubo un hecho puntual que terminó con la relación: "No me dejó ver la final de la Copa Libertadores en casa y me fui a un bar. No pude entender como siendo hincha de Boca no quiso verlo".

En el programa Cortá por Lozano, Tamara Pettinato, amiga de Oliva, aseguró que, tras la separación, él amenazó con meterla presa por la causa del robo de joyas. Ahora, el exfutbolista está en México junto a Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, a quien está disfrutando después de mucho tiempo sin tener ningún contacto.