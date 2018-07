Salió a la luz el apodo despectivo que utiliza Nicole Neumann para referirse a Mica Viciconte

El enfrentamiento mediático entre Nicole Neumann y Mica Viciconte, ex y actual pareja de Fabián Cubero respectivamente, sumó otro capítulo este jueves cuando se conoció el apodo despectivo que la modelo utiliza para referirse a la ex Combate.

Quien se encargó de revelar el sobrenombre burlón es Ivana Figueiras, íntima amiga del futbolista, que en una entrevista le pegó duró a la rubia. “De la falsa vegana no hablo. la verdad es que los audios no me sorprenden. La gente agresiva no me interesa. En general hay gente que es de la lengua para fuera: ‘la mejor madre, la mejor esto…’. Las cosas de a poco salen a luz”, dijo Figueiras en diálogo con “Intrusos”.

Tras las acusaciones contra la flamante pareja de Matías Tasin, Figueiras deslizó el sobrenombre burlón que Nicole usa para referirse a Viciconte en la intimidad. “Es ilógico, ¿por qué voy a traicionar a un amigo? Él me mostró un montón de mensajes no solo contra él, contra mí también y lo mismo con la pareja de Fabián: ‘Mostra, esto, lo otro’. Pobre, la verdad a mí la gente mala, tóxica, agresiva… afuera. Me da pena”, subrayó.

Por último, Figueiras aclaró que ella no filtró el polémico audio que Nicole le envió a Cubero para criticar sus apariciones en programas de espectáculos pero también anticipó que defendería a su amigo a capa y espada contra la panelista de “Cortá por Lozano”.