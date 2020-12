Nicole Neumann, tendría de pareja a un ex novio de Nazarena Vélez

Nicole Neumann viajó a Mendoza para disfrutar del fin de semana largo junto a su mejor amiga, Johanna Tomelic. Sin embargo, según descubrió la periodista Vicky Braier o "Juariu", la modelo también estaría acompañada por el abogado Gonzalo Gamarra, quien tuvo un pasado mediático cuando vivió un apasionado romance con Nazarena Vélez desde principios de 2015 a mediados de 2016.

Ante la trascendencia, Nicole habló con Tomás Dente para negar cualquier tipo de vínculo amoroso con el letrado, quien la representa legalmente. "Somos simplemente amigos", se limitó a decir, pero no desmintió que estuvieran de vacaciones en el mismo lugar. Además, se supo que contrató a Gamarra en septiembre luego de despedir a Guadalupe Guerrero, la abogada que estaba al frente de su conflicto legal con Fabián Cubero.

Un detalle no menor es que tras confirmar su ruptura con Matías Tasín a principios de 2019, Neumann decidió no volver a exponer su vida amorosa. "Como siempre digo, yo estoy enamorada de la vida. Vivo enamorada de la vida. Y hace dos años que no hablo de mi vida sentimental, y no pienso hacerlo nunca más. Es algo que decidí para el resto de mi vida, porque no me resultó y me parece que está bueno vivir el amor puertas adentro, sin tantas opiniones", explicó la rubia.