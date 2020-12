Nicole Neumann dijo que vio un OVNI

Como si faltara algún condimento a la vida de Nicole Neumann entre su trabajo como modelo, panelista y conductora y los escándalos que protagoniza con su exmarido, Fabián Cubero, y Mica Viciconte, el último fin de semana, la modelo sumó una experiencia paranormal en su vida.

“Fue una experiencia extraña, asumimos en un 98% que si era un ovni. Éramos cuatro adultos, cinco menores y toda la seguridad de una zona viendo la misma situación. No es que yo sola me desperté y flashié”, relató la rubia. Y detalló: “La gente no se lo toma en serio, yo esperé toda mi vida esto y nunca pensé que me iba a pasar. Estoy muy emocionada. La realidad es que vimos algo suspendido cerca de nuestra casa de campo que no era un avión, no era tamaño drone.

Era un tamaño del techo de este estudio, con una forma rara, no era redondo”. Y ante la incredulidad de sus compañeros de "Nosotros a la mañana", hizo un dibujo de lo que vio y continuó: "No lo sé describir bien porque estaba oscuro. Tenía luces de colores y se quedaba suspendido. Cuando nos íbamos acercando, despacito se iba metiendo más en el campo, y estaba a una altura que no era muy alta tampoco”. Además, contó que sus hijas en un principio se asustaron pero luego se entusiasmaron con lo que estaban viviendo y que los perros de la zona ladraban. “Yo sé que es divertido el cuento, pero somos muchas personas adultas y menores que lo vimos al mismo tiempo. Las luces eran blancas y algunas de color, les juro que no sabría describir realmente lo que vimos”