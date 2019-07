La reacción de Pampita al enterarse que Nicole Neumann ocupará su lugar en el jurado

Próximamente el jurado del Súper Bailando de Showmatch por El Trece presentará algunas modificaciones y una de ellas causó sorpresa.

Es que Pampita estará ausente en dos ediciones del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli y su lugar será ocupado nada más, y nada menos, que por Nicole Neumann, con quien mantuvo diferentes enfrentamientos mediáticos.

Tras la confirmación del nombre por parte de Ángel de Brito, en Los Ángeles de la Mañana por El Trece, la jurado se refirió al tema con total tranquilidad.

“Que sea quien quiera la producción. No opino, no. No tengo ningún problema”, aseguró Pampita al respecto.

En la misma línea afirmó: “Que tenga quien tenga que ser. Son dos días nada más que voy a faltar, que está por contrato a principio de año”. Así mismo confirmó que utilizará los dos días de descanso programado para tomarse vacaciones “con los chicos”.

Además, de Brito, confirmó el segundo nombre que efectuará un reemplazo ante la ausencia de uno de los integrantes del BAR, también durante dos programas.

“Quien reemplaza a Flavio Mendoza en el BAR es el señor Hernán Piquín”, dio a conocer el conductor. Además recordó que “Piquín dijo en este programa que Laura Fidalgo no sabía tanto como decía. Y Laura dijo que era un ‘figuretti'”. Y Pachano dijo en sus últimas declaraciones era un desagradecido, porque él lo había llevado a un par de espectáculos. Lindo va a estar el BAR, divino”.