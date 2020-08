Viral y furiosa: Nicole, contra “el mundo”

Cansada de las acusaciones que recibió luego de filtrarse la noticia de que tiene coronavirus, Nicole Neumann señaló a Fabián Cubero y Mica Viciconte, como los responsables de la mediatización de su hisopado.

Para acallar las especulaciones, la modelo publicó en sus historias de Instagram los chats privados que mantuvo con su empleada. “Hola, en Intrusos estaban hablando de mí, que tengo COVID positivo. ¿ Quién dio la información? Y que vos te hiciste la prueba por eso... también”, le manifestó Daniela a Nicole. “El ******* del padre y la novia, ¿quién va a ser?”, le contestó Niki, que tachó el adjetivo que seguro antecedía al nombre de Poroto, a quien incriminó sin dudarlo. “Que patético de persona son... con tal de perjudicarte a vos”, le comenta la empleada, a lo que ella afirma: “Nefastosssssss”. El intercambio sigue: “¿Qué ganan con eso? Por Dios”, añade Daniela. “Ser ‘noticia’ lo único que les importa a estos dos nefastos”, reconoce la panelista. “Que desastre de persona son. Aparte dijeron que yo salí enojada de tu casa porque me dejaste sola a mi suerte”, le escribe Daniela, desmintiendo los dichos del programa de Rial. Al subir esta conversación, Nicole agregó: “¿ Quieren más? ¿ O van a dejar de mentir? Ridículos. ¡Malas personas!”. En otro posteo, se preguntó a sí misma: “¿Quizás debería estar reposando, no? Pero lo que seguro no debería, es estar teniendo que responder y gastar en energía en soretes mentirosos y seres del mal... que espero pidan disculpas por decir mentiras y versiones falsas de una mamá que está sola y transitando aún una enfermedad. Mierdas”, finalizó indignada, aludiendo claramente a Cubero, Viciconte y los integrantes de “Intrusos”. Pero también se acordó de contestarle a María O’Donnell, quien la acusó de ejercer abuso de poder sobre su empleada, al hacerla internar en un centro de aislamiento. Con rabia, la mandó a “hacer terapia” para poder “distinguir rumores falsos, envidia, prejuicios y demás de lo que no conoce, ni sabe”. Como si fuera poco, Neumann recomendó que se debería tomar un “examen de capacidad y psicología” a las personas “antes de dar títulos” porque “esa misma gente después ‘informa’ sobre temas serios.