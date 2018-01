Murió Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries

Una triste noticia sacudió al mundo de la música: a los 46 y de manera repentina murió Dolores O'Riordan, la célebre cantante de The Cranberries. La artista se encontraba en Londres para realizar una sesión de grabación y aún no hay más detalles de las causas de su fallecimiento.

Su manager fue el encargado de informar lo sucedido a través de un comunicado: "Los familiares se sienten desolados al escuchar las últimas noticias y han solicitado privacidad en este momento tan difícil".

The Cranberries se formó en Irlanda entre 1989 y 1990, año en que Dolores O'Riordan se convirtió en cantante y líder del grupo. En la década del 90, la banda fue de las más exitosas del planeta de la mano del álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? y llegó a vender más de cuarenta millones de discos.

En 2004 el grupo decidió separarse y O'Riordan comenzó una meteórica carrera en solitario con el álbum Are You Listening? al que siguió en 2009 No Baggage.

Finalmente en 2009 la banda volvió a juntarse y realizó varias giras. La última de ellas, llamada Something Else Tour, fue entre mayo y octubre de 2017.