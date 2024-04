Casa María Semilla abre sus puertas en Junín con un ciclo de música y visita guiada

Esta tarde, Casa María Semilla abre sus puertas en Junín donde se podrá disfrutar de un ciclo de música a cargo de Milene Morales y visita guiada a cargo de María Semilla. Se encuentra situada en Hipólito Yrigoyen, entre Sarmiento e Italia.

Se trata de un proyecto ideado por la artista y dibujante Emilia Cicoria (María Semilla) que “nace a partir de la frustración por ver nuestras calles con falta de accesibilidad para personas con discapacidad”.

“Frente a esto lo que hago es empezar por casa, para que Casa María Semilla sea accesible y no tenga barreras. De esta manera, toda persona que quiera venir, podrá desenvolverse con autonomía, tenga discapacidad o no”, explicó.

Si bien la casa aún no es accesible, el evento de este domingo es a modo de festejo por todo lo hecho al día de hoy y por todo lo que se está por venir”, informó.

Y dijo que este domingo va haber una muestra, y que la casa va a ser una exhibición. “Puede venir cualquier persona a ver de qué se trata el proyecto, es como una exhibición con información de lo que es la casa hoy, de lo que esperamos que sea mañana. La obra para reformar la casa comienza en julio”, afirmó.

“El corazón de todo esto es empezar por casa, no esperar a que se haga fuera lo que todavía no hicimos adentro. Este es mi granito de arena para cambiar un pedacito de Junín y para que quizás el día de mañana esto sea también copiado o tomado como referencia en otras casas, en otras instituciones, en colegios, en clubes, en las calles”, expresó.

La casa

Casa María Semilla es una casa estilo ¨casa chorizo¨ que fue construida en el año 1917 por su tatarabuelo Eustaquio Casado. “Desde 1917 hasta el día de hoy, esta casa fue habitada por distintos miembros de nuestra familia y comunidad”, dijo Cicoria.

A medida que pasaban las décadas y las familias cambiaban, esta casa también cambiaba su forma. Es decir que la arquitectura de la casa se modificaba según las necesidades de las familias nuevas que la habitaban.

“Actualmente, estamos trabajando para volver a cambiar su arquitectura y hacer de Casa María Semilla una casa accesible. Es decir, queremos derribar todas las barreras de la casa para que cada persona que visite Casa María Semilla pueda desenvolverse con autonomía sin importar su condición”, dijo.

“También me parece importante contar a qué nos referimos con ‘barreras’: llamamos barreras a todo obstáculo que impide o dificulte la realización de una determinada tarea o actividad, afectando de esta manera a la plena integración social de una persona”, dijo.

“Día a día las personas con discapacidad se enfrentan a estas barreras. En los clubes, en las calles, en los colegios, en los centros de salud, en todos lados. Es por eso que como el trabajo que hay que hacer es enorme, primero, empezamos por casa”, expresó.

“A su vez, buscamos ser una ventana hacia la accesibilidad. Nos entusiasma llegar a ser una casa Manifiesto. Una casa que sea tomada como referencia para animar tanto al Estado como a personas particulares, a invertir tiempo y dinero en este tema tan importante sin dudas, nos será útil a todos en algún momento de nuestras vidas. Porque no nos olvidemos que todos podemos a llegar a tener discapacidad en algún momento de nuestras vidas”, subrayó.

¿Cómo comenzó el proyecto?

“Un 20 de abril de 2022 me desperté angustiada y más existencialista que nunca. Caí en la cuenta de que lo que cuestionaba puertas para afuera, no era consecuente con lo que sucedía puertas para adentro. Ya no podía cuestionarle nada a mi ciudad y al mundo con respecto a la accesibilidad si todavía no había empezado por casa.

Hace exactamente dos años, expresé a través del Instagram de María Semilla la necesidad que tenía de transformar mi casa en una casa accesible. Es decir, una casa que pudiera ser habitada por todas las personas sin importar su condición. Por ejemplo, una amiga o familiar en situación de discapacidad, mis abuelos o incluso yo misma en algún momento de mi vida.

Ese mismo día me llegó el mensaje de la arquitecta cordobesa Rocío Nougues, quien, hasta ese entonces, era una desconocida seguidora de Instagram. Hicimos una videollamada y algo nos dijo que sí, que seríamos buenas colegas para embarcarnos en este proyecto.

Inmediatamente luego de esa videollamada contacté a mis amigas Laura y Fiorella de Garden Producciones, quienes también accedieron a sumarse. Ambas viven en Capital Federal. Un mes después, Rocío, Fiorella y Laura viajaron desde sus casas a Junín para empezar con el proyecto. Estábamos muy perdidas, pero emocionadas y convencidas de que juntas íbamos a poder encontrar la forma de cambiar, este pedacito de Junín.

Desde aquel día fueron muchas las personas que participaron y aportaron algo desde su lugar. Y hoy confirmo que cada vez, somos más. ¡Gracias!”.