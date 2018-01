Maradona habló sobre su ausencia a la boda de Dalma: “Es muy doloroso”

Dalma Maradona se casará en abril próximo con Andrés Caldarelli, luego de estar cinco años en pareja. Se desató un nuevo escándalo familiar cuando la actriz reveló públicamente que Rocío Oliva, la novia de Diego Maradona, no estaba invitada a la fiesta.

El director técnico de Al Fujairah se enojó con su hija y anunció que tampoco irá al casamiento. Primero, se filtró su decisión a través de un audio de WhatsApp. “Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco”, dijo el astro de fútbol.

En una entrevista, Maradona explicó por qué tomó una determinación tan drástica: “Mi mujer es Rocío y si ella no está invitada, yo no voy. Están diciendo que yo quiero armar la lista, por favor. Yo no invito a nadie, yo lo único que digo es que mi mujer tiene que estar en el casamiento o yo no voy”. “Ahora se casa Dalma y no va a ser ni la primera ni la última novia que se case sin la presencia de su padre. Sabés cuántas novias pasaron por esto y cuántas van a pasar. Para mí es muy doloroso, a ella la llevo tatuada en mi piel porque la amo, como a Gianinna y a todos mis hijos, me duele en el alma tener que tomar esta decisión, pero no queda otra. Así quieren jugar y si algo hice en mi vida es jugar…”, agregó.