Coldplay homenajeó a Soda Stereo y le dedicó un tango a los argentinos

Coldplay, la banda inglesa liderada por Chris Martin, eligió a la Argentina para el cierre de su gira A Head Full Of Dreams. El martes por la noche realizó su primera presentación frente a miles de seguidores en el Estadio Unico de La Plata. Y anoche realizaron un segundo show. En la previa, tocaron Oriana Sabatini, Jon Hopkins (DJ Set) y Dua Lipa. Luego, llegó el esperado turno de los músicos ingleses que interpretaron sus clásicos hits y lanzaron cinco nuevas canciones del EP Kaleidoscope.

“¡Buenas noches amigos! ¡Muchísimas gracias por todo! ¡Les vamos a dejar el mejor concierto del mundo!”, dijo el vocalista Chris Martin, junto con el guitarrista Jon Buckland, el bajista Guy Berryman y el baterista Will Champion, para dar inicio a un espectáculo que, fiel al estilo de la banda, se destacó por los efectos y por convertir, tecnología mediante, el Estadio en una fiesta de luces y sonidos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando tocaron la canción “De música ligera”. Días atrás, Coldplay había estado ensayando el cover de Soda Stereo en Porto Alegre, Brasil. Los miles de fanáticos que colmaron el estadio de La Plata corearon todo el tema y deliraron con el “Gracias totales”, que pronunció en el final Chris Martin, emulando a Gustavo Cerati. Además, durante el recital, recordaron a los cinco argentinos fueron asesinados en un atentado terrorista perpetrado por el fundamentalismo islámico en Nueva York, Estados Unidos.

Otro momento especial fue cuando interpretaron la canción “Amor Argentina”, un tango inédito que escribieron especialmente para los seguidores argentinos. Coldplay ya se había presentado con gran éxito en La Plata en abril pasado. La banda rompió récords con su gira A Head Full Of Dreams, con más de 4,6 millones de entradas y más de 5 millones de copias del disco vendidas a nivel global.