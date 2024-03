Jorge Giulio: el dibujante que homenajea a los vecinos de la ciudad

De profesión podría decirse tranquilamente que Jorge Giulio se destaca como artesano de la joyería en Junín.

Pero ese arte, esa creatividad que requiere su oficio no termina ahí, sino que se enraiza también en un amor por el dibujo que data de muchos años.

Ese amor lo llevó a homenajear con su lápiz a distintos personajes de nuestra ciudad: algunos pasan a visitarlo en su negocio, pero hay otros que ya no están, no obstante viven en la memoria colectiva, como el poeta Luis B. Negreti, Antonio Lemaggio o el mismo Pancho Melatini.

Actualmente sus trabajos se encuentran expuestos en la Casa de Té Villa Alpina, en Las Chicharras 725.

Una especie de homenaje

“Siempre me gustó dibujar, pero por cuestiones de trabajo uno lo va a abandonando”, contó Jorge a Democracia.

“Y no te puedo decir cuándo me surgió de nuevo esa motivación, pero sí sé que con internet aprendí nuevas técnicas, investigué mucho y me gustó más aún”, destacó.

Fue así que surgió la idea de dibujar a los vecinos que a diario pasan por su negocio, la joyería, ubicada en la esquina de Gandini y Sáenz Peña.

“Se me ocurrió dibujar a algunos personajes que tenemos en Junín. Yo estoy en el centro siempre, y ellos son parte de nuestra vida. Es gente que todas las mañanas pasa a visitarnos, a charlar, a decirte algo”, detalló.

“Yo soy de encariñarme mucho, los quiero, y es una forma de homenajearlos. Se ponen muy contentos cuando les hago el dibujo. Les hace bien y a mí también. Es una terapia el dibujo para mí”, confesó.

“Tengo muchos dibujos: de Pancho Melantini, de Danielito, de Cachenzo”, enumera, pero esos son solo algunos de los tantos que se exponen en la Casa de Té, y hay algunos más en su casa.

Joyero

Con 62 años, acompañado por su esposa Graciela y sus hijas, Jorge lleva muchos años en el rubro de la joyería en nuestra ciudad.

En sus primeros años realizaba trabajos para joyerías del centro y luego, con más experiencia y materiales, animándose a su propio proyecto, abrió su propio local en el centro.

“Algunas joyas que vendemos las fabrico acá”, contó. “Esto es muy artesanal, como se hacía años atrás. Y debo decir que el dibujo me facilitó mucho el trabajo en el negocio”.