Confirmado: Coldplay tiene segunda fecha en La Plata

Coldplay le dio la vuelta al mundo y vuelve al punto de origen de la gira A Head Full Of Dreams Tour para cerrarla justamente donde comenzó: en el Estadio Único de La Plata. La buena noticia para los simpatizantes de la banda comandada por Chris Martin es que hoy se confirmó que, además del martes 14 de noviembre (con tickets agotados en menos de dos horas), habrá una segunda fecha, que tendrá lugar el 15 de noviembre.



A diferencia de las otras presentaciones, los británicos traerán nuevas canciones, justamente este viernes lanzarán Kaleidoscope EP, un trabajo compuesto por cinco nuevos temas incluyendo una versión en vivo del hit en colaboración con The Chainsmokers, "Something Just Like This".

Mientras que las entradas para el 15/11 (que van desde 810 a 2300 pesos) podrán conseguirse desde este viernes, a las 10 de la mañana, a través de www.allaccess.com.ar y puntos de venta, habrá una preventa exclusiva para los clientes del banco Santander Río hasta agotar stock, desde mañana.