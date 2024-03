Expectativa por el show de Tom Jones en la Argentina

Poco más de 3 semanas nos separan del esperado regreso del legendario artista Tom Jones, quien después de 7 años volverá a nuestro país para ofrecer un espectáculo en el que repasará sus 60 años de trayectoria, interpretando sus grandes éxitos.

El artista llegará a nuestro país para presentarse en el marco de su gira Age & Stage Tour el 15 de abril en el Movistar Arena con producción de Fenix Entertaiment.

Desde los comienzos de su carrera, Tom Jones ha sido hacedor de grandes éxitos y ha dejado huella en la historia de la música desde entonces con su potente voz y su impactante presencia sobre el escenario. Sus primeras canciones, marcadas e impulsados por la trascendencia de su programa televisivo “This is Tom Jones” (1969) siguen siendo al día de hoy grandes éxitos, como "¿What's New", "Pussycat?", "Delilah", "Green, Green Grass of Home", o “Is Not Unusual”, su primera canción en alcanzar el puesto #1 en los charts, un 1 de marzo, hace 59 años.

Durante este mes, el Tour "Age & Stage" ha llevado a cabo conciertos en Emiratos Árabes Unidos y Asia, y próximamente se dirigirá a Australia antes de regresar a nuestro país para deleitarnos con su música. Quedan las últimas entradas disponibles para disfrutar de la leyenda, únicamente por www.movistararena.com.ar.

Más de 40 discos editados, 100 millones de copias vendidas, innumerables premios y honores, incluido el codiciado título de Caballero junto a una trayectoria de más de 60 años, hacen de Sir Tom Jones un artista legendario que mantiene su vigencia gracias a un talento y un carisma inigualables.

El cantante y artista galés, de 83 años, continúa manteniendo su popularidad en todo el mundo, cautivando a las audiencias con sus éxitos que perduran en el tiempo junto a su gran talento y carisma. Con una destacada carrera que abarca más de seis décadas, Jones es ampliamente considerado como uno de los cantantes y artistas de grabación más grandes de todos los tiempos, habiendo vendido más de 100 millones de discos y manteniéndose como una figura respetada e influyente en la industria musical.