Katopodis, Simone y Zurro recorrieron obras en Los Toldos

La diputada Viviana Guzzo recibió en Los Toldos al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Agustín Simone, y al secretario de Municipios de la Nación, Avelino Zurro, con quienes recorrió obras que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial realizan en el distrito.

En primer término, visitaron el Barrio Matadero donde, a través del programa “Argentina Hace,” del Ministerio de Obras Públicas de la Nación en conjunto con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), está llevando adelante la ampliación de la red de desagües cloacales por un valor de casi $15.000.000. En el mismo barrio, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, está pavimentando calles e intersecciones con una inversión de casi $31.000.000. Allí, se está ejecutando la base de suelo cemento y una carpeta de rodamiento.

También estuvieron en la posta de Vacunación que se desarrolla de manera dinámica en Los Toldos; el 80% de la población inscripta en el plan de la Provincia de Buenos Aires, ya tiene la primera dosis. Por último, visitaron la casa natal y la escuela de infancia de Evita, hoy Jardín N°901. Recorrieron el aula, donde cursó sus primeros años, y el patio que aún conserva el Ceibo donde Evita jugaba con sus compañeritas y compañeras.

Formaron parte de la recorrida el Subadministrador de ENOHSA, Néstor Álvarez, el gerente General de Abordaje Territorial de ENOHSA, Oscar Bitz, el titular de la Unidad Ejecutora de Articulación Territorial del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Lauro Grande, el diputado provincial Javier Mignaquy, las y los Concejales del Bloque del Frente de Todos de General Viamonte Mauricio Martín, Lucía Villarreal, María Eugenia Sánchez, Viviana Cabrera, Mauricio Franco y Saúl Bartoletti, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, la Coordinadora de la Posta de Vacunación General Viamonte, Yanina Hollman, la Titular de Pami General Viamonte, Victoria Sosa Guzzo, la Jefa de ANSES, Susana Berardi, y la Inspectora Distrital de Educación Silvia Nigro.

Sobre la jornada, la legisladora Viviana Guzzo expresó: “es gratificante saber que contamos con un Estado Nacional y un Estado Provincial presentes, con obras de calidad que benefician a las y los vecinos de General Viamonte. Esta presencia es con obras y, como vimos hoy, con funcionarios nacionales y provinciales que se acercan a recorrer y a charlar con los y las ciudadanas. Durante el gobierno anterior, Macri y Vidal no sólo no invertían en la gente, sino que tampoco estaban presentes junto a la gente; hoy, las cosas cambiaron y no sólo se termina lo que estaba paralizado, sino que también se impulsan obras fundamentales para seguir reactivando la Provincia, con producción, empleo y mejor calidad de vida para todas y todos”.