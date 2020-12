Nuevas medidas y aperturas de actividades en locales y espacios públicos en el Distrito

El Plan de Puesta en Marcha de General Viamonte contempla las siguientes medidas:

Se habilitan visitas a museos, reuniones pastorales, salones de eventos, natatorios y se elimina el tope de horario comercial.

Asimismo, presentaron las nuevas medidas que involucran a las siguientes áreas: gastronomía, cultura, deportes, cultos y espacio público.

Entre las actividades que vuelven a funcionar se encuentran los salones de eventos y natatorios que cumplan con los protocolos.

Los detalles

- Espacio público.

Se habilita el parque balneario de lunes a domingo de 10 a 22 h. Con protocolos de utilización de juegos y parrillas. (no se brindará servicio de natatorio).

- Cultura.

Se amplía a 200 personas la capacidad máxima en eventos públicos y privados al aire libre con una distancia de 4 m2 de separación entre personas.

Visitas a museos: de lunes a domingo, horario máximo entre las 10 y las 20 horas.

Circuitos de recorrido en sentido único. Una persona cada 15 metros cuadrados.

El museo deberá controlar estrictamente la capacidad.

- Gastronomía.

Bares, restaurantes y comercios de todo tipo no tendrán restricciones horarias.

Ocupación máxima de hasta el 30% de su capacidad de acuerdo con las características de su sistema de ventilación.

Las personas deberán mantener una distancia mínima de dos metros en todo momento.

Comercios y Oficios: no tendrán restricciones horarias.

- Deportes.

Se amplía el horario para hacer actividad física (sin límites de horarios).

Quedan habilitados los juegos de las plazas (se debe llevar alcohol en gel para la higiene personal).

Se levanta el corte del acceso 9 de Julio para que ir o regresar del balneario en forma segura.

- Salones de eventos.

Quedan habilitados los salones de eventos con capacidad limitada al 30%. Se pueden brindar servicios gastronómicos en eventos al aire libre hasta 200 personas.

- Hospedajes: quedan habilitados los lugares de hospedaje con protocolos (con reserva de turnos previo). Los vecinos que vengan a la localidad deberán registrase en la aplicación circular verano.

- Culto.

Se habilitan las reuniones o misas en lugares cerrados hasta el 30% de la ocupación del lugar.

Casamientos y ceremonias religiosas: se suma la posibilidad de convocar invitados en las instituciones que tengan un patio (hasta 200 personas).



Informe Covid

En General Viamonte había hasta ayer 54 casos activos de Covid-19 (1 de Baigorrita y 53 de Los Toldos). 726 vecinos recuperados y 33 fallecidos.

Se recibieron 8 muestras del laboratorio de la Unnoba con 5 resultados positivos (de 19, 21, 24, 25 y 49 años). Por criterio clínico se suman 2 vecinos como positivos (de 39 y 63 años). Hay 9 casos sospechosos en estudio.

En las últimas 24 horas se recuperaron 6 pacientes. 171 personas están aisladas por contacto estrecho.

En la víspera, hubo 7 casos confirmados hoy (de Los Toldos).

1 personal de salud cursando la enfermedad.

Vecinos internados: 2 en el hospital local y 3 en Junín.