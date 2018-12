Nuevas instalaciones en el Parque Balneario inaugurado en la víspera

En la víspera tuvo lugar la reapertura del Parque Balneario de Los Toldos, el cual fue reacondicionado para brindar un mejor servicio, no solo a la gente del partido de General Viamonte sino también de la zona.

Poco antes del mediodía, se hicieron presentes en el lugar el intendente Franco Flexas, la secretaria de Obras Públicas, Eugenia Obredor y la directora de Deportes, Teresa Luberriaga, quienes dieron cuenta de las novedades a la prensa, para la temporada de verano que se inicia, en el Parque Balneario ubicado a la vera de la Ruta Provincial N° 65.

Las novedades

Al inicio de la conferencia de prensa, el jefe comunal manifestó que las obras realizadas durante el 2018 iban a ser descriptas ante la prensa, para que los vecinos pudieran conocerlas. “Queremos que este sea un sitio donde los vecinos puedan disfrutar, y en especial aquellos que no pueden irse de vacaciones”, dijo.

Por su parte Eugenia Obredor detalló la nueva organización del Parque, en lo que hace al ingreso y egreso vehicular, con la finalidad de que los menores no corrieran ningún riesgo, en este aspecto.

Señaló que ya en el interior de este centro recreativo, había 18 parrillas nuevas, plataformas para las mesas que se iban a colocar, mesadas con piletas, etc.

En el sector para los más pequeños, se realizaron duchadores solo para ellos. Además, juegos infantiles con piso de goma, que si bien estaban al sol, contaban con regadores contínuos, para mantenerlos frescos y los niños pudieran jugar mejor.

Obredor apuntó que en la pileta principal del Parque Balneario, habían puesto una nueva bomba de auxilio y en la zona recreativa, cuatro mesas de ping pong, ocho parrillas más con piletas, agua y demás servicios, cuatro mesas de material, que están adaptadas para jugar ajedrez y damas.

También hay un sector de aventura para aquellos que quieran estar en el parque.

Biodigestores

Una de las novedades comentadas por Obredor, fue la puesta en marcha de dos biodigestores, que son tanques enterrados, que ofician como una miniplanta depuradora, según explicó la funcionaria, agregando que los mismos sirven para tratar los líquidos cloacales y el cuidado del medio ambiente.

Canchas

En lo que hace a Deportes, Teresa Luberriaga habló de las diferentes canchas para práctica deportiva, como el vóley beach, dos canchitas, futbol playa, hándbol beach, futbol, ping pong y en el sector infantil también para que ellos puedan jugar.

Destacó la importancia que tendrá el rol de los profesores, que impulsarán la movida del verano, con la participación de la gente, contando con el material deportivo correspondiente.

El agua de las piletas

Entre las preguntas de la prensa, se mencionó los inconvenientes que habían tenido el año pasado con el agua de los natatorios, debiendo cambiarla todas las semanas el agua. Según lo explicado por los funcionarios, en esto estuvieron trabajando las áreas de Medio Ambiente y Bromatología.

Al parecer el agua del lugar tiene mucho sulfato ferroso, que al clorarse, produce una reacción y se torna marrón, que si bien no era contaminante, parecía sucia.

Dijeron que este año este tema fue estudiado y se contrató a un geólogo y a un ingeniero químico de Hidráulica, quienes dieron la receta de un producto especial, el Agua-bío para mantener el agua de los natatorios. De todas formas, aseguraron que este líquido estaba siendo controlado, además de pasarse el barrefondo, analizándose el PH del agua y demás.