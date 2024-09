Método triage en la guardia del Hospital Municipal de Vedia

El Hospital Municipal “Alberto Conocchiari”, de la localidad de Vedia, dio a conocer una nueva metodología para la atención en la guardia médica.

Desde la Administración del Hospital Municipal se informa que a partir de ahora las guardias se manejarán por triage, metodología que implica la evaluación y clasificación de los pacientes según la gravedad de su condición y la necesidad de atención médica inmediata.

Estos serían los criterios para la atención:

Emergencia: La condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita de maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico y neurológico, pérdida de miembro u órgano u otras condiciones que por norma exijan atención inmediata.

Urgencia: La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro y órgano, por lo tanto, una atención no debe superar los 30 minutos.

Atención prioritaria: La condición clínica del paciente requiere medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son aquellos que necesitan un examen complementario o tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico, aunque puede empeorar si no se actúa.

Consulta al día: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, no representan un riesgo evidente para la vida o la pérdida de miembro u órgano. No obstante ello, existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente.

Consulta general: El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos, sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general del paciente y no representa riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de miembro u órgano.