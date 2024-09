El Aeroclub de Rojas de fiesta: se llevará a cabo una nueva jornada aeronáutica

El domingo 22 de septiembre, el Aeroclub de Rojas vivirá una nueva jornada gratuita única en la Región. Así, luego del exitoso evento realizado en el año 2023, la comisión directiva de la institución volvió a organizar un nuevo día donde se combina la pasión por la aeronáutica y la camadería. Así, desde las 10:00 de la mañana, se abrirán las puertas para todas las familias de Rojas y la zona que quieran compartir el día a partir de distintas propuestas donde también participarán entidades de bien público de la ciudad. Además, se reinaugurará el sector “homenaje a los héroes de Malvinas” y habrá patio de comida a cargo de los Bomberos Voluntarios de Rojas.

“Será un encuentro aeronáutico, donde vienen a visitarnos amigos de aeroclubes vecinos como Junín, Chacabuco, Colón y Salto. Vamos a repetir lo que vivimos el 22 de mayo del año 2022 y se brindarán demostraciones en parapente, paramotor, planeador, etc.”, expresó Héctor Pieters, socio fundador del Aeroclub y coordinador del evento y agregó “la idea es que todas las familias que quieran se puedan acercar para compartir un lindo día, más allá de las actividades aeronáuticas”.

En ese sentido, Pieters dijo que “la ceremonia principal comenzará alrededor de las 10:30 donde se realizará un homenaje al Vicecomodoro Rodolfo Manuel de la Colina, nombre actual que lleva el Aeroclub en conmemoración a quien fuera uno de los primeros pilotos caídos en la Guerra de Malvinas. Así, se escuchará la Marcha de Malvinas, se hará una entrega floral y sonarán las sirenas. Además, se inaugurará un mástil y nos harán entrega de una bandera”, y añadió “va a ser una ceremonia muy emotiva y agradable. Su familia ya estuvo presente en el año 2004 cuando inauguramos el aeroclub y en el 2022 cuando le hicimos otro homenaje”, recordó Pieters.

En cuanto a la convocatoria, desde la organización se invita a todos los vecinos de la Región “para vivir una jornada completa y a disfrutar de un grato momento” y también para que puedan colaborar con las distintas instituciones de la ciudad, ya que estarán a cargo de los distintos puestos de comida”.

“Invitamos a todos que se acerquen con sus reposeras, equipos de mate y lonas para estar cómodos. Se va a poder comer de manera accesible y, además, se está colaborando con las instituciones que tanto bien le hacen a Rojas”, remarcó Pieters y añadió: “Seguimos con nuestro objetivo que es acercar a la sociedad al Aeroclub, que se convierta en un punto de encuentro. No importa que no vuelen o no realicen una actividad aeronáutica, se puede acompañar desde otro lugar”.

Por otro lado, el coordinador del evento aseguró que la gente podrá disfrutar de un excelente patio de comidas a cargo de instituciones de la ciudad que estarán a cargo de la cantina que ofrecerá parrilla, tortas, golosinas y agua caliente para el mate. “La idea fue convocar a distintas entidades benéficas para que puedan armar un patio de comida lo más completo posible y así recaudar fondos”, detalló Héctor y aseguró que “hoy las instituciones tienen una gran crisis económica y humana, todas necesitan de lo mismo, la oportunidad de recaudar para luego abocarlo en la sociedad”.

Por último, remarcó la buena convocatoria que se realizó en el año 2022, donde más de 4000 personas se acercaron al lugar para compartir la tarde y disfrutar de las distintas propuestas. Así, muchos de los servicios brindados se vieron superados por la gran demanda. “Es muy difícil calcular cuántas personas van a asistir, nosotros difundimos mucho el evento y lo compartimos con todos nuestros amigos, pero bueno, esperamos poder cumplir con las expectativas de todos”, y concluyó: “Seguramente, este año vamos a reforzar los números para que todos puedan comprar su comida y bebida sin problemas”.