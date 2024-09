El sistema de salud público de Rojas cuenta con un tomógrafo por primera vez en su historia

El sistema de salud público de Rojas cuenta por primera vez en su historia con un tomógrafo. Un equipo que básicamente crea imágenes detalladas del cuerpo, que incluyen el cerebro, el tórax, la columna y el abdomen. Su uso permite diagnosticar con rapidez y así salvar vidas.

Hasta ahora, cada vez que ocurría un accidente en Rojas y el paciente requería de estos servicios debía ser derivado a ciudades vecinas como Pergamino y Junín, poniendo en riesgo aún más la vida del accidentado y perdiendo minutos que, a veces, pueden ser vitales.

Los costos en dólares y otros factores hicieron que la compra se demore. Pero todo lo detallado comienza a llegar a su fin con la llegada del equipo computarizado que llegó hoy a la ciudad. Cientos de vecinos se agruparon en la rotonda de la Ruta Provincial 31 y la Ruta Nacional 188 a la espera de su llegada y luego, en caravana, se dirigieron hasta el hospital local.

Hay que recordar que en febrero de este año se firmó el contrato con Siemens por un valor total de 239.785 dólares. Y en junio, Bouvier le anticipó a Diarionucleo.com que el equipo iba a llegar los primeros días de septiembre, algo que se cumplió hoy.

Una vez depositado en la sala, comenzarán los trabajos de instalación y prueba del equipo que durarán aproximadamente 15 días.

Rojas a pura emoción

Visiblemente emocionado, el intendente Bouvier dio detalles a Democracia y no dudó el decir que “es un día histórico para la comunidad”. “Estuvimos muchos años a través de este sueño y estoy feliz. Los grandes logros se hacen juntos. Esto es un gran ejemplo que hay que dejar de lado las diferencias para cumplir objetivos. El tomógrafo es una realidad y me hace feliz poder ser parte de esto. Detrás del intendente hay una persona que muchas veces no duerme pensando en estas cosas. Vale la pena hacer política”, valoró.

Daniel Boyeras, secretario de Obras y Servicios Públicos, le dijo a Democracia que la llegada del equipo le generó una profunda alegría por lo que significa. “Tuvimos que trabajar duro durante muchos años y diferentes integrantes de la comunidad tuvieron que poner lo mejor de sí para superar obstáculos. Ahora el objetivo es que el servicio comience a funcionar”; explicó.

En cuanto a la obra paralela de la sala de tomografía, el ingeniero expresó que “está prácticamente terminada y solo restan detalles en el exterior” y adelantó que “la intención es tener todo listo en unos diez días”.

Juan Cruz Abril, director del Hospital Unzué, también se mostró emocionado por la concreción y aseguró que el equipo “era necesario para toda la comunidad”.

Del mismo modo, Analía Guilera, jefa de pediatría y neonatología, destacó que “es un día emocionante para todo el equipo”. “Cuidar a los pacientes es fundamental. Desde lo pediátrico, la indicación de la tomografía ayuda a tomar conductas. Tener que subir a un paciente en condiciones delicadas a la ambulancia para salir a la ruta, hacerle una tomografía en otra ciudad y luego volver para poder pedir la derivación es muy complejo. Esto es un antes y un después para el sistema de salud de Rojas, principalmente en la emergencia”, aseguró Guilera.

El secretario de Gobierno, Nicolás Scardino, le explicó a Democracia que “es un antes y un después”. “Era una demanda de la comunidad y era una necesidad muy grande poder cumplir esto en conjunto con diferentes actores”, dijo. “El Municipio supo dar respuesta en varias situaciones donde todo parecía complicarse, pero el trabajo mancomunado de una comunidad permitió superar obstáculos”, consideró el secretario.

El largo camino para llegar al tomógrafo

Hace un año y medio, en septiembre del 2022, el ambicioso proyecto comenzó a nacer en Rotary Club Rojas. Bajo la presidencia de Lilian Gutiérrez y con Virginia Gear como gobernadora del distrito. Allí el club inició gestiones que cambiarían la realidad de Rojas. La iniciativa cobró vida en una reunión con representantes del municipio que clave. El intendente, acompañado por los secretarios de Gobierno, Salud y Obras Públicas, presentaron los planes de la sala de tomografía. Un consenso inmediato los llevó a comenzar con la campaña “Un Tomógrafo para Rojas”.

Rotary asumió un compromiso monumental en ese momento. Asegurar una subvención global a través de la Fundación Rotaria y organizar eventos destinados a involucrar a toda la comunidad y las empresas locales. Este proyecto tenía que ser de todos. Con la convicción de hacerlo realidad, invitaron a Fundaico a sumarse, facilitando la recaudación de donaciones y emitiendo facturas correspondientes.

El tomógrafo, un sueño anhelado por la población de Rojas durante años, fue adquirido por Rotary para ser donado al Hospital Unzué. Inmersos en la filosofía de gente de acción, las partes se lanzaron de inmediato a trabajar y capacitarse para llevar a cabo la subvención global. Uno de los requisitos fundamentales para la aprobación de la Fundación Rotaria era la obtención de aportantes de distritos rotarios en el extranjero.

Es así que iniciaron contactos con rotarios de distintos países, logrando el apoyo valioso de un distrito de Uruguay, dos de Chile y uno en Bolivia. “Estos serían nuestros aliados, nuestros compañeros en este proyecto. Desde el inicio, un equipo de cinco rotarios se unió para dar forma a este proyecto y con el transcurso del tiempo, más rotarios se sumaron a esta misión. El liderazgo clave se concentró en Antonio Borsi, el presidente del Comité de la Fundación Rotaria del Club”, explicaron desde la institución.

Borsi desplegó su habilidad negociadora y empezó a interactuar con los vendedores de las marcas Canon, Siemens y Philips, actuando como el vínculo indispensable entre los médicos del hospital, las empresas y Rotary.

Alejandro Timerman, tesorero del Club, desempeñó un papel crucial. Fue el arquitecto meticuloso que completó todos los requerimientos exigidos por la Fundación Rotaria para la aprobación de la subvención. Una tarea que no careció de desafíos. Además, llevó un control estricto sobre el flujo de dinero aportado, asegurando una gestión financiera impecable. Carlos Aloé, vicepresidente del Club, asumió la responsabilidad de gestionar los trámites para finalizar la personería jurídica del Club.

Este paso era esencial para abrir cuentas en el Banco Provincia, requeridas por la Fundación Rotaria para depositar los fondos de la subvención. “Carlos demostró un compromiso incansable para superar obstáculos burocráticos. Osvaldo Lazzati, con su experiencia como exgobernador, actuó como el puente vital entre el municipio y Rotary. Sus valiosos contactos facilitaron la presentación de Javier Bolovienic, Rotario de Bahía Blanca y experto en subvenciones, quien se convirtió en nuestro maestro”, advirtieron.

La disposición constante de Javier para resolver las dudas a cualquier hora y día fue una luz guía durante el proceso. Virginia Gear, durante su mandato como gobernadora, desempeñó un papel clave en la obtención de la subvención. Tras concluir su mandato, regresó al Club junto con Carlos, siendo fundamentales en la venta de bonos en dólares a las empresas.

Todos los rotarios contribuyeron activamente en los diversos eventos, desde la cena en La Delia, hasta el vibrante show de Los Truenos con la colaboración de voluntarios de la comunidad y la puesta en escena de obras de teatro, entre otros. “La comunidad quizá se pregunte por qué llegó tanto tiempo a concretar esta adquisición. La respuesta se encuentra en la complejidad de los procesos, la búsqueda de la mejor opción y la dedicación incansable de cada Rotario involucrado para asegurar que este proyecto se materializara de la manera más sólida y significativa posible”, aseveraron.

El 23 de junio del 2023 marcó un hito en el proyecto. Ese día finalmente Rotary Club Rojas obtuvo la aprobación de la ansiada subvención de la Fundación Rotaria, después de sortear un sinfín de requerimientos. Al respecto dijeron: “Era un logro sin precedentes en Latinoamérica, un respaldo financiero que nos desafiaba a cumplir un plazo. Teníamos hasta el 28 de diciembre del 2023 para cerrar este capítulo. Nuestro desafío era recaudar el dinero necesario en este lapso. Después de intensas reuniones con distintas marcas, el ingeniero URPI, tras una cuidadosa selección, optó por el equipo marca Canon”.

Un gran obstáculo

El 12 de octubre el Municipio brindó un impulso crucial con una donación de 21 millones de pesos. “Emprendimos una campaña para vender bonos en dólares a empresas dispuestas a colaborar y con el aporte de todos logramos reunir la suma necesaria. Sin embargo, cuando nos disponíamos a cerrar el trato con Canon, nos enfrentamos a un giro inesperado. Canon nos informó que ya no podía vender el equipo y se negaba a recibir pesos porque no podía transferirlos a Japón”, recordaron.

En medio de la incertidumbre electoral y el riesgo de devaluación, se tomó una decisión audaz de depositar todo el dinero que tenían recaudado en la cuenta de la Fundación Rotaria, aprovechando el dólar rotario a 350 pesos que fue fijado el primer día de ese mes. “Entonces solicitamos una prórroga a la Fundación Rotaria explicando la situación del país, porque la Fundación Rotaria está en Estados Unidos, y obtuvimos una extensión hasta el 28 de febrero del 2024. Tras las elecciones y el cambio de gobierno, la realidad nos volvió a golpear. Canon incrementó el precio del equipo en un 20% en dólares”, explicaron.

Por este motivo, Rotary retomó las negociaciones con todas las empresas y, finalmente, después de un minucioso análisis, optaron por el equipo Siemens. “No sólo ofrecía un aumento menor en el precio, sino también una mayor seguridad en el servicio técnico post-venta”, remarcaron.

En los primeros días de febrero, cerraron finalmente la subvención con el respaldo de los 36 millones aportados por el municipio en una segunda donación aprobada por el Concejo Deliberante. “El martes 26 de febrero firmamos el contrato con Siemens y ayer, 4 de marzo, la empresa nos hizo la factura de la compra del equipo”, contaron emocionados.

“El equipo se fabrica en Alemania y llegará en 14 semanas, brindándonos tiempo para poder terminar la sala. El costo total del equipo fue de 239.785 dólares. Queremos agradecer profundamente a la Fundación Rotaria por facilitarnos la operación en un momento clave, habiendo devuelto los dólares que depositamos a 350 pesos a un valor de 825”, detallaron.

Los presentes agradecieron a Fundaico por su valioso apoyo en la campaña de recaudación, a la comunidad, a las empresas por sus generosas contribuciones y a todos los artistas que participaron en los eventos. “A pesar de los problemas, mantuvimos la esperanza y la determinación hizo que el sueño se hiciera realidad: Rojas tiene un tomógrafo”, cerraron.