Cecilia Cordone, la rojense que continúa su preparación para lograr conquistar el Himalaya

A las montañas se las puede ver de diferentes maneras. Bellas, majestuosas, o temibles, pero siempre deseadas. Cuanto más altas, mayor la obsesión por subirlas. Y Cecilia Cordone, la única rojense que ha logrado hacer cumbre en el Aconcagua, tiene esa pasión por las alturas, lo cual la ha llevado a subir diferentes lugares, como el Kilimanjaro en Tanzania, África, y hacer otras 14 cumbres en diferentes lugares.

Ahora, ella va por más. Su próximo objetivo será ir por la cordillera del Himalaya, donde hay 14 picos por encima de los 8 mil metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y subir uno de ellos. Cabe destacar que, dicha cordillera, es la más alta de la Tierra, con 8850 m s. n. m. de altura, según la medición más reciente, publicada en diciembre del 2020. Tiene más de 100 cimas que superan los 7 mil metros y 14 de más de 8 mil metros. La más famosa es el Everest, de 8849 m.s.n.m. pero subirla cuesta más de 80 mil dólares, lo que la hace selectiva y casi imposible para un argentino.

Es por eso que Cordone subirá otra cima que está por encima de los 8 mil metros. Se trata del Manaslu de Nepal. Es la octava más alta del mundo con 8156 m.s.n.m. y sus características la tornan realmente peligrosa. Su nombre proviene de la palabra manas, que en idioma sánscrito significa ‘mente’.

Primero hay que prepararse

Para lograr su objetivo primero es necesario estar preparada. Por eso, el Manaslu llegará en abril de 2025. Antes, la rojense realizará otros picos para “entrar en calor” en lugares de similares características al pico nepalés.

Así, hace pocos días, Cordone logró subir una cumbre en Perú. Se trata del Chopicalqui a 6355 metros sobre el nivel del mar. Además, en ese país le quedan el Ishinca (6530 m.s.n.m.) y el Tocllaraju (6034 m.s.n.m.).

Cabe destacar que, anteriormente, Cecilia había escalado dos cumbres en Catamarca. Por un lado, el Volcán Berdtrand (5300 m.s.n.m.) y el Monte Pissis (6700 ms.n.m.).

Es último, es muy parecido a lo que sería, en lo que se la conoce como la Cordillera Blanca de Los Andes peruanos. “Esto lo vamos a realizar con Alejandro, de Córdoba; Pablo, que está viviendo en Florida, Estados Unidos; y el guía que es Julián Insaurralde. Todas estas montañas a las que planeamos ir, a lo mejor cuando llegamos allá, por nevada o por mal tiempo no se pueden hacer. Si nos pasa eso, vamos a ir cambiando a montañas que estén en mejor estado que otras”, aclaró.

La rojense contó que se tratan de montañas que son muy técnicas porque “hay muchos glaciares”, por lo que manifestó que son como un “mini Himalaya”.

¿Cómo surge la idea de ir al Himalaya en 2025?

“Siempre querés más”. Esa frase de Cecilia resume el porqué de todo. “Cuando fuimos a hacer el Kilimanjaro el año pasado, también fuimos con Pablo, empezamos a decir que estaría bueno ir por el Himalaya, pero como en chiste. Y allí el guía nos dijo que un cordobés estaba con ganas de hacerlo y de repente armamos el grupo. Siempre estamos con ganas de desafíos, en hacer montañas más altas y más complejas”, admitió Cecilia.

El Manaslu se caracteriza por su mal tiempo por lo que el riesgo es mayor que en otras montañas. Inclusive, las estadísticas de las personas que allí mueren son mucho más altas que las del Everest. Al respecto la montañista de Rojas dijo: “Uno sabe que son cosas peligrosas. No es que voy a dar una vuelta en bicicleta en la Ruta 45, por eso siempre trato de ir con Julián, que a mí me da mucha seguridad y no hacemos cosas improvisadas”.

“Si vamos al Himalaya y no se dan las condiciones o no nos sentimos como para hacer una determinada altura bajaremos. Obviamente es un deporte de riesgo, pero me preocupo más por mi familia, porque me da pena que mis viejos y mi marido se queden preocupados”, admitió Cordone.

La montañista se considera una persona que se desafía constantemente porque le gusta saber hasta dónde responde su cuerpo. “Me gusta lo que me cuesta. Cuando empecé con alta montaña me fascinó. Obviamente ahí no competís contra nadie, pero lo que se siente es totalmente distinto, porque ahí estás con tu grupo, la naturaleza, el clima y las condiciones de vida que tenés en esos días alejados del confort”, admitió.

Las 19 cumbres de Cecilia a la fecha