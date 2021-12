Crece la incertidumbre política en Rojas: aún no se sabe quién sucederá a Rossi

Rojas atraviesa días de incertidumbre política ya que aún no está determinado quién será el próximo intendente del distrito. En las últimas semanas, el actual director de Tierras, Román Bouvier, había hecho declaraciones públicas que daban por sentado su designación como jefe comunal a partir del próximo 10 de diciembre –momento en que Claudio Rossi jure como diputado provincial-. Incluso ya había comenzado a armar el gabinete. No obstante, la sorpresiva carta que presentó el secretario de Gobierno, Cristian Ford, pidiendo que se levante su licencia por enfermedad para asumir la Intendencia, cayó como una bomba tanto en el núcleo político interno –generando una grieta en el radicalismo local- como en la comunidad en general.

Ante ese panorama, Rojas atraviesa una crisis política en el seno del Municipio local. Es que Ford debe presentar el certificado de alta médica en el Concejo pero, hoy por hoy, todavía no se sabe quién jurará como intendente de Rojas el viernes.

Idas y vueltas

En el año 2019, Claudio Rossi ganó las elecciones, eso le permitió comenzar un segundo mandato como intendente y fue entonces cuando empezó a dar forma a su carrera política en la Provincia. Este 10 de diciembre se cumplen dos años de esta segunda gestión y eso le da la posibilidad de renunciar al cargo y que asuma quien lo sigue en la lista. La persona que lo sigue es el secretario de Gobierno Cristian Ford, a quien a mediados de agosto se le diagnosticó un tumor en la cabeza y su estado de salud desmejoró rápidamente. Al tener que tomar licencia por enfermedad, se consideró a Cecilia Acerbo, que estaba debajo de Ford en esa lista y que, actualmente, se desempeña como directora de Educación. Pero Acerbo decidió renunciar a ser intendenta de Rojas. De esa manera, el cargo de Intendente quedaba para Román Bouvier, director de Tierras.

En las últimas semanas, mientras Ford se sometía a un tratamiento de alta complejidad, Bouvier mantuvo una reunión cerrada con el intendente Claudio Rossi y otros funcionarios, donde se oficializó que sería el próximo jefe comunal. En declaraciones a la prensa, Bouvier detalló los ejes de gestión y la impronta personal que le pondría al cargo, incluso dio nombres de nuevos integrantes de su gabinete y llevó a cabo encuentros con ellos. Todo indicaba que sucedería a Rossi. Pero la inesperada carta que ingresó Ford en el último minuto al Concejo Deliberante dio un giro de 180 grados en la situación: no se esperaba que logre recuperarse en tan poco tiempo y aún sin haber sido intervenido quirúrgicamente.

Crisis y renuncias

Mientras se espera que Cristian Ford presente el certificado de alta médica en el Honorable Concejo Deliberante, se desconocen detalles del acto de asunción que deberá desarrollarse el próximo viernes 10: no hay certeza de quién jurará como intendente del distrito de Rojas. A su vez, en la jornada de este lunes, renunció la secretaria de Desarrollo Social, Nora Calderone, y fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron a Democracia que otros funcionarios seguirán el mismo camino en caso de Ford asuma como intendente. Ellos serían: Cecilia Acerbo, que está cargo de Educación y regresaría al Concejo; Román Bouvier, que ya tendría decidido no ser parte del Gabinete de Cristian Ford; Georges Breitschmitt, a cargo del área de Producción; Alejandro Elcoro, de Cultura y habría más funcionarios barajando esta posibilidad.

“No se sabe hasta dónde llegará la ola de renuncias, no se sabe si serán dos, tres o diez funcionarios que dejen el cargo”, señalaron las fuentes consultadas por Democracia y agregaron: “de hecho, muchos de los que quedan en el Concejo no responden a Ford”. A su vez, en el núcleo interno del gobierno local se preguntan si Román Bouvier, en caso de ser necesario por la inevitable intervención quirúrgica de Ford, accedería a asumir el cargo de intendente tras haber sido dado de baja en el último momento, cuando ya tenía su gabinete armado. “Mientras que Bouvier armaba su gabinete explotó esta bomba y desató una crisis institucional enorme, una grieta dentro del radicalismo que no se va a cerrar”, contaron a este diario y añadieron: “Cristian está mejor que hace algunas semanas, pero tiene por delante una operación muy compleja”.

Por estas horas, en el círculo político local no se habla de otra cosa y la comunidad permanece atenta a las novedades: Rossi presentó su renuncia y no está concurriendo al Palacio Municipal, aún hace falta que el Concejo cuente con el alta médica de Ford y no hay precisiones respecto del acto de asunción que deberán realizar en apenas tres días.