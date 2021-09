Aprobaron la licencia de Cristian Ford y Claudio Rossi vuelve a la intendencia

En la jornada del martes, los ediles del Concejo Deliberante de Rojas aprobaron por unanimidad el pedido de licencia por enfermedad del intendente interino Cristian Ford. Luego de que el jefe comunal de Rojas, Claudio Rossi, pidiera licencia por vacaciones en el Ejecutivo para ocuparse de lleno en la campaña de cara a las PASO del 12 de septiembre, el secretario de Gobierno -y primer concejal de la lista que encabezó Rossi en 2019- Cristian Ford, asumió el cargo de intendente interino. No obstante, por problemas de salud, esta semana debió pedir licencia y tras ser aprobada en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, Claudio Rossi reanuda su trabajo como jefe comunal, en principio hasta el mes de diciembre.

El pedido de licencia de Ford y la precandidatura de Rossi a diputado provincial generaron dudas y especulaciones en la comunidad rojense respecto de quién será el futuro intendente de la ciudad. En este sentido, se aclaró que la primera opción institucional sería que asuma Cristian Ford después de diciembre; en caso de que no pueda o no quiera hacerlo, tendrá la posibilidad de asumir Cecilia Acerbo, quien fue segunda concejal en la lista ganadora de 2019 y es actual directora de Educación. En caso de que no quiera o no pueda, asumiría Román Bouvier, actual director de Tierras, que se tomó licencia en el Concejo Deliberante para ocupar este puesto.

Por estas horas, al margen de lo que vaya a ocurrir en el Ejutivo local, por las redes sociales circula una innumerable cantidad de mensajes de apoyo a Cristian Ford y su familia, para que logre reponerse de su enfermedad.