Funcionarios participaron en importante capacitación en emergencia

Funcionarios del Municipio de Rojas participaron de un importante curso que brindó el Ejército Argentino y el Ejército Chileno. El mismo se realizó en la Escuela Superior de Guerra y tuvo como finalidad capacitar a diferentes municipios en situaciones de emergencia, como lo puede ser una inundación.

Representando a Rojas estuvieron Nora Calderone, secretaria de Promoción Social; y Silvina Mistó, directora de Seguridad e Higiene y Defensa Civil. Las actividades se desarrollaron durante tres días y se realizaron juegos de simulación en manejo de crisis en zonas de catástrofes y emergencia. A su vez, los participantes recibieron capacitación teórica y legal con la intervención del equipo de Gestión de Riesgo de la provincia de Buenos Aires y diferentes organismos de escala nacional.

Si bien una de las jornadas se realizó en la Escuela de Guerra, también hubo otra en Pergamino con el objetivo que las autoridades cuenten y expliquen sus experiencias y manera de trabajar en la última inundación que les tocó vivir (tuvieron 11 mil evacuados). Las funcionarias contaron con la oportunidad de realizar un vuelo de reconocimiento en uno de los helicópteros del ejército que les sirvió para ir divisando diferentes puntos.

La última jornada se hizo también en Buenos Aires y fue allí donde se llevó adelante la simulación con la participación del Municipio de Rojas, Pergamino, Junín y Salto. Al respecto Mistó contó: “Hicimos juegos de simulación que fueron subiendo de niveles de dificultad. Las actividades duraron todo el día, cada una de las aulas estaban integradas por un municipio, el cual era asesorado por un integrante del ejercito que ayudaba a resolver problemas en situaciones de emergencia”.

En esta oportunidad, cada uno de los distritos y entidades provinciales tuvieron que exponer sus protocolos de inundación. “Lo que hicimos fue corregir los protocolos con la ayuda de los coroneles. Ellos modificaron el plan de Provincia y el de los municipios. Esto fue muy interesante porque nos permitió observar dónde están las falencias y los puntos positivos en los que hay que enfocarse”, detalló la directora de Defensa Civil.

En cuanto a los aspectos positivos del curso, Mistó valoró que les hicieron ver cuáles son las ventajas y puntos fuertes que tiene Rojas como por ejemplo la proximidad con el vecino, lo cual no sucede en los grandes centros urbanos. En cuanto a las falencias pudo detectarse que la estructura que tiene la ciudad no es de las mejores; de todos modos surgió la posibilidad de generar contactos en el encuentro para que todo aquello con lo que Rojas no cuente, se pueda pedir en diferentes entidades.

Otra de las cuestiones a mejorar son los sistemas de comunicación, porque la ciudad podría quedar incomunicada si llega a surgir un inconveniente con la red de celulares y fijos. “Tenemos que lograr mejorar la comunicación con la zona rural. Estamos trabajando para trabajar con los posibles puntos que puedan llegar a quedar aislados. Estos problemas se repiten a nivel provincial”, consideró la funcionaria.