La maquilladora rojense de Antonela Roccuzzo contó detalles de la boda del año

BELLA Y RADIANTE LA NOVIA

Julieta Solari es oriunda de Rojas, vive en Rosario, y fue la maquilladora elegida por Antonela Roccuzzo en la noche más importante de su vida. La mujer de Messi lució radiante ante los fotógrafos de la prensa mundial y, una vez más, los especialistas en moda e imagen destacaron su sonrisa y su simpleza que tanto la caracterizan.

En diálogo con Democracia, Julieta Solari contó cómo fue maquillar a la esposa del mejor jugador de fútbol del mundo.

- ¿Cuánto hace que conocés a Antonela y a su familia?

- Yo soy de Rojas pero vivo en Rosario desde hace mucho tiempo. A Antonela la conozco hace más de dos años, la maquillé por primera vez para un cumpleaños de 15 que tenían de una sobrina o una prima de ellas. Y al tiempo, para el casamiento de su hermana. Al resto de la familia la he maquillado en eventos o fiestas que han tenido. En su momento la mamá de Antonela me llamó y fui a la casa a maquillarlas, les gustó y entablamos una gran armonía. Su mamá dejó el maquillaje en mis manos y eso habla de mucha confianza.

- ¿Cuándo te enteraste de que Antonela se casaba y que el maquillaje iba a estar en tus manos?

- Hace varios meses su mamá me llamó para decirme que quería que yo la maquillara, que reservara la fecha, pero recién nos vimos una semana previa al casamiento, cuando ellos llegaron a Rosario y le hice la prueba de maquillaje.

- ¿Qué te pidió Antonela para la noche más importante?

- Yo hice todo lo que ella me pidió, el maquillaje es lo más importante tanto en ella como en cualquier novia que se casa. Fue algo muy natural, con muy pocas correcciones, muy poca cantidad de base, abundancia de pestañas pero muy natural. El día de la fiesta se notó que era algo simple, como es ella, que no suele maquillarse mucho.

- ¿Cómo fueron las horas previas al "sí, quiero" que tuvo repercusión en todo el mundo?

- Llegué al mediodía del viernes 30 de junio al Hotel y tipo 14.30 subimos a la habitación. Ahí arranqué con las hermanas, con la mamá y después con ella, no paré, porque eran varias y tenían que estar listas para las 18.30. Fue una tarde re linda, cuando estaba ahí los nervios ya habían pasado. Ellas estaban muy tranquilas y eso te lleva a que una trabaje más tranquila también. Ese maquillaje lo iban a ver en todo el mundo, las fotos de ella iban a salir en todas partes, era mucha responsabilidad para mí. Pero fue un honor, estoy muy feliz. Antonela estaba muy tranquila, no querían que se filtraran imágenes y afuera había drones por momentos, entonces cerrábamos un poco la cortina.

Se notaba mucho la simpleza que tienen, el amor que hay entre ellos, son muy sencillos. Era como estar en cualquier otra casa tomando mates o maquillando, no había clima de nervios ni tensión. Muchas risas entre ellas.

- ¿En lo personal y lo profesional en qué aspectos marca un antes y un después haber maquillado a Antonela?

- En lo personal me llena de orgullo. Siento una gran alegría porque me eligió la esposa del mejor jugador del mundo y además yo la conocía pero es diferente cualquier día al día de la boda. Recibí muchos mensajes de gente de mi pueblo, estoy muy feliz. En cuanto a lo profesional, todavía no caigo. Hace muchos años que maquillo, que le pongo muchas ganas a mi trabajo, se han ido abriendo puertas y esto me hace bien. Es lindo que a uno le reconozcan el trabajo.