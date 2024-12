Brillaron en la Ciudad de Buenos Aires alumnos de la Escuela de Danzas y Entrenamiento Físico

El grupo juvenil perteneciente a la Escuela de Danzas y Entrenamiento Físico (E.D.E.F.) de General Pinto, a cargo de la profesora Tamara Gómez Aschieri, se presentó en un concurrido evento de nivel nacional.

Fueron partícipes de la competencia oficial de la Argentina y el mundo, denominada "All Dance Argentina", los alumnos Micaela Tito (13 años), Martín Robledo (14), Evita Pacheco (15), Lucila Sullings (17), Belén Rodríguez Zapata (18) y Zoe Albarenque (23 años).

Previo a poder competir en "All Dance Argentina", tuvieron que pasar por una preselección regional. Después de mucho trabajo, no solo como bailarines en la escuela de danza, sino también trabajando para juntar el dinero y poder viajar a Buenos Aires, consiguieron llegar al Certamen Nacional de Danzas.

Se destacaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lograron subir al podio a nivel nacional con las tres coreografías que presentaron en la Capital Federal.

Obtuvieron allí el primer puesto con un baile de jazz; el segundo lugar con una danza clásica y repitieron la segunda ubicación con un reggaetón.

A competencias internacionales

Con estos resultados accedieron a poder competir a nivel internacional, en estos futuros eventos: "All Dance Beach" en Cancún (México); "All Dance Sudamericano", en Ecuador; "All Dance Continental", en Panamá; "All Dance Intercontinental", en España, y "All Dance World" a realizarse en Orlando (Estados Unidos).

Más allá de los altos costos económicos que significa ir a instancias internacionales, los chicos de E.D.E.F. pintense, quienes fueron felicitados por sus profesores y entorno, van a seguir trabajando para tratar de juntar el dinero y así poder viajar a las instancias internacionales citadas.