General Pinto obtuvo el primer oro en los Juegos Bonaerenses

En la segunda jornada de competencia para los Juegos Bonaerenses 2024 en Mar del Plata, Mía Martínez consiguió la Medalla de Oro en 100 metros llanos para personas con discapacidad. La joven representante del distrito de General Pinto volvió a convertirse en la campeona provincial y recibió las felicitaciones de toda la delegación.

Además, hubo actividad para el tenis de mesa, que conserva sus posibilidades de clasificación; en pádel ganaron la Sub 14, Sub 16 Femenino y Masculino (que hoy jugará por un lugar en la siguiente etapa), y Sub 18.

También hubo triunfo en bádminton; y en atletismo, hubo buenos desempeños en lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, posta 4X100 y 100 metros llanos, pero en ninguno de los casos pudieron pasar de ronda o acceder a medallas. No obstante sumaron muy buenas experiencias compitiendo contra los mejores de la provincia.

Por el lado de cultura, en categoría postres Sub 14, fue presentado el trabajo y recibirá su calificación el próximo viernes.

Por el lado de Adultos Mayores, General Pinto llegó a la final en lotería, y cerró su participación en pentatlón. Hoy será el tercer día de competencia, donde se definirán los clasificados de las distintas disciplinas y mañana comenzarán a disputarse las semifinales.