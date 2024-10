Repudia la dirigencia de Deportivo los hechos de violencia en el club

En las últimas horas, la dirigencia del Club Social y Deportivo General Pinto emitió un comunicado institucional, luego de los graves hechos de violencia registrados en las instalaciones de la entidad azul de la ciudad cabecera.

El mismo expresa:

"El Club Social y Deportivo General Pinto repudia enérgicamente los hechos de agresión recibidos por la familia Moralejo-Medina el día domingo y miércoles pasados dentro de las instalaciones del club, por una parte de nuestra hinchada.

Asimismo, informamos que la institución tomará las medidas necesarias y que estén a su alcance para evitar nuevos hechos de esta índole. Deportivo es una familia y, como tal, debemos cuidarnos y respetarnos mutuamente".

Finalmente, el documento señala:

"El que no lo entienda así, que se quede en su casa. No permitamos que unos pocos no nos dejen disfrutar el gran momento que está viviendo el verdadero hincha del Azul", finaliza el comunicado del "Depor", tras coronarse su equipo superior de fútbol campeón del torneo "Clausura" de Primera División de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, el pasado domingo.