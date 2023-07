Clases gratis

Con motivo de la finalización de las vacaciones de invierno reinantes, el profesor Nicolás Díaz, a cargo de las clases de Taekwon-Do ITF y de Kick Boxing en General Pinto, dará una serie de clases especiales, totalmente gratis.

Las mismas serán hoy, en “Spartan Gym”, sita en calle 2 de Abril Nro. 205 de la mencionada localidad, y están programadas de la siguiente manera:

-De 15 a 16, Defensa Personal.

-De 16:30 a 17:30, Kick Boxing.

-De 18 a 19, Taekwon-Do.

En una nota, “Nico” dijo que la intención de esas jornadas era dar a conocer las disciplinas antes mencionadas. También invitar a aquellos que tienen dudas y no se deciden a comenzar, o no se animan a hacerlo por vergüenza, etc. No es necesaria la experiencia previa.

Para participar de cualquiera de ellas, los interesados deben comunicarse con el profesor Díaz al abonado telefónico 2355 44-6864, destacando que los cupos son limitados.