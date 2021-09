Buen empate como local de Sarmiento de Germania, en el regreso del fútbol liguista

Con muchas ausencias con respecto al equipo que había iniciado el torneo (postergado varias semanas por la pandemia), Sportivo Sarmiento de Germania volvió a jugar oficialmente el domingo pasado, por el torneo oficial de la Liga Deportiva Central Vedia de fútbol.

Lo hizo como local ante Atlanta de Vedia, empatando 1 a 1 al cabo de un discreto encuentro, muy peleado en medio juego, con poca claridad por ambos lados y una tarde calurosa y de mucho viento. Las ráfagas a favor en los iniciales 45 minutos fueron para SSG, aunque no llegó mucho el local.

Como contrapartida, en una carga por la banda derecha, se filtró un jugador del visitante y Santiago Zani cortó con falta en el borde del área y el juez marcó la pena máxima. Se encargó de la misma Néstor Puzzi y marcó el 1 a 0 con el que se cerró la etapa inicial.

OSCAR CABRERA LO EMPATO EN EL COMPLEMENTO

En el segundo tiempo, mejoró el local, se hizo más corto entre sus líneas y comenzó a presionar al rival, yendo en busca decidida del empate.

Lo hizo con centros, pelotazos y buscando llegar por las bandas. Los cambios que hizo el técnico-jugador Oscar Cabrera mejoraron al equipo, con Óscar Quiroga y Santiago Gñasso siendo peligrosos en ataque, y no extrañó que llegara el empate.

Un preciso centro al segundo palo del arco de Atlanta fue cabeceado al gol por el propio Oscar Cabrera e igualdad consumada.

En los minutos restantes, Sarmiento se fue decididamente a buscar el triunfo que tal vez hubiese sido lo más justo, pero llegó el pitazo final del alberdino Marcelo Acosta y el 1 a 1 quedó consumado, destacándose que en la próxima fecha, el “verde” enfrentará en Germania, ante Juventud Unida de Alberdi, elenco que hace de local en cancha de los germanienses.

En su regreso al torneo oficial liguista, Sportivo Sarmiento de Germania alistó a Lucas González; Santiago Zani, Walter Rizzo (Marcelo Campos) , Eduardo González, Ramiro Echarri y Oscar Alberto Cabrera; Mario Castañeda (Santiago Gñasso), Braian Rodríguez (Diego Cabrera), Jonathán Fernández (Oscar Quiroga), Agustín Benavídez (Darío Alcaraz) y Adrián González. D.T.: Oscar Cabrera.

Los demás resultados registrados en Primera, fueron éstos:

Sarmiento de Vedia 5 (goles de Tobías Pedernera, Lucas Moreno, Juan Lucía, Ramiro Cabral y Lautaro Velázquez) vs. Leandro N. Alem 2 (Facundo Ledesma y Julián Collado); Yrigoyen de Alem 3 (Emilio González -2- y Gonzalo Torres) vs. Ancalú de San Gregorio 3 (Facundo Bravo, Santiago Balién y Rodrigo Villegas); Huracán de Diego de Alvear 1 (tanto de Nery Giglio) vs. Defensores de Cristophersen 0; River Plate de San Gregorio 0 vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi 4 (Gerardo Quiñones -2-, Franco Varela y Eliseo Chávez) y Matienzo de Alberdi 0 vs. Deportivo Alberdi 0, en el clásico local.

Lidera las posiciones Sarmiento de Vedia, con 15 puntos, escoltado por Ancalú de San Gregorio, 13; Matienzo (A), 10; Leandro N. Alem, 9; Atlanta de Vedia, 8; Sarmiento de Germania y Deportivo Alberdi, 7, Juventud Unida, 6; y cierran con 4 puntos Huracán de Diego de Alvear e Yrigoyen de Alem.



TRIUNFO EN SEGUNDA Y CAÍDA EN VETERANOS

En el preliminar de Segunda división, Sarmiento de Germania ganó 3 a 2, marcando los tantos de los germanienses Mauricio Torres, Pablo Verggini y Alexis Echegaray (de penal), descontando Alejandro Villarreal y Fabian Escalada.

Arbitró Marcelo Benítez y SSG formó de esta manera:

Santiago Belaunzarán; Facundo Vilche, Dilan Ferreyra (Gonzalo Torres), Antonio Oliva, Mirko Popolla, Lucas Camino, Agustín Antolín, Mauricio Torres, Pablo Verggini (Franco Valdez), Ezequiel Bianchi y Alexis Echegaray (Agustín Varela). D.T.: Oscar Cabrera.

Además, empataron 1 a 1 Sarmiento de Vedia y Alem; Ancalú superó 3 a 1 a Yrigoyen; Defensores de Christophersen doblegó 2 a 0 a Huracán; Juventud Unida 1 a 0 a River Plate; y Matienzo ganó 4 1 el clásico ante Deportivo Alberdi.

Lideran Sarmiento de Vdia y Leandro N.Alem, con 11 unidades; Sarmiento de Germania, Defensores de Christophersen, Ancalú y Deportivo Alberdi tienen 10; Matienzo, 9, Atlanta, 7; Juventud Unida, 3; Huracán, 2; Yrigoyen de Alem, 1; y cierra sin puntos River de San Gregorio.

En cuanto al encuentro de la categoría Veteranos, Sarmiento de Germania (gol de Juan Maximiliano Rivas) perdió 3 a 1 ante Atlanta de Vedia (anotaron Francisco Lavigne, Juan Pablo Acuña y Mauricio Donatti), siendo juez Guillermo Casco.

Además, Huracán 0 vs. Defensores de Christophersen 2; River Plate 0 vs. Juventud Unida 2; y Matienzo 4 vs. Deportivo Alberdi 0.

Encabezan la tabla Sarmiento de Vedia y Defensores, con 10 unidades; Matienzo y Atlanta tienen 8; Ancalú y Huracán, 6; Juventud Unida, 5; Sarmiento de Germania, 3; y cierran con un punto Deportivo Alberdi y River Plate de San Gregorio.