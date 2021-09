El equipo de Academia Javier Mascherano le ganó con lo justo a Deportivo Pinto en su cancha

Mucho público, unas quinientas personas, presenciaron en el estadio "Luis Dallocchio" del Club Social y Deportivo General Pinto el regreso oficial del fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, cancha en la cual el equipo superior azul recibió al debutante elenco de la Academia Javier Mascherano de la vecina ciudad.

Los visitantes, quienes cuentan con una selección de fútbolistas de distintas localidades, mucho debió trabajar para vencer al buen equipo anfitrión que orienta Alberto "Ratón" Ocampo, al que pudo superar por la mínima diferencia con gol anotado por Marías Riera con con un perfecto tiro libre, en el arco que da a la calle San Martín.

La tenencia del balón fue más para el huésped, con su planteo de 4-3-3 definido, mientras Deportivo esperaba y la cedió la iniciativa, no pudiendo tener el local muchas opciones a la hora de salir de contra.

Jugando de primera, a uno o dos toques, los dirigidos por Marcos Stella trataron de aprovechar su velocidad para inquietar al arquero Antonio Carreras y aunque tuvieron un par de opciones, la etapa inicial se cerró sin goles.

En el complemento, no cambió demasiado el tono del cotejo, intensificando al visitante su presión ante un Deportivo que no se la hizo fácil, empleando sus armas.

Se jugaban 18 minutos cuando la gran pegada del zurdo Matías Riera en un tiro libre (la colgó del ángulo superior izquierdo de la valla local) le dio a la Academia Mascherano el tanto que le iba a dar la victoria.

El "Depor" se fue rápidamente a buscar el empate, que iba a lograr por medio del talentoso Eric Véliz, pero el juez de línea N° 2 anuló el tanto por presunta posición adelantada del "5" local, ante las protestas de los locales.

De allí al final, el C.S.D.G.P. -tonificado por los cambios que realizó Ocampo- llegó en un par de ocasiones con cierto riesgo, mientras que el visitante también exigió a Carreras, quien realizó un par de buenas tapadas con disparos de media distancia de la Academia.

Los minutos fueron pasando y cuando Rocío Melo pitó el final del encuentro, la Academia se fue festejando un triunfo ajustado, mientras que Deportivo, aunque sabe que deberá mejorar, tuvo un más que aceptable debut.

En cuanto a los partidos preliminares de inferiores, todos fueron triunfos de la Academia Mascherano. El sábado por 4 a 1 en décima, 5 a 0 la novena y un ajustado, 1 a 0 -sobre el final, restando cinco minutos- en séptima, mientras que en el preliminar del domingo, en octava se impuso Mascherano por 7 a 1.

Por su parte, la décima división de Villa Francia de Coronel Granada, perdió como local 2 a 0 ante Atlético Pasteur.

LA SINTESIS Y OTROS RESULTADOS

Bajo arbitraje de Rocío Melo, en primera división así formaron los equipos:

DEPORTIVO PINTO: Antonio Carreras; Lautaro Borao, Martín Moreno, Esteban Píriz; Kevin Sosa (Facundo Martín Camarero), Gerónimo Sierra (Thomás Barrera), Paulo Uriel Clavería (Nicolás Ariel Martínez), Eric Véliz (Silvio Fabián Oliva), Sebastián Pajón; Maximiliano Martínez (Juan Tobías Carrizo) y Lucas Ezequiel Jaimes. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Gastón Ríos y Matías Magallanes.

ACADEMIA MASCHERANO: Germán Noguera; Santiago Loeda, Nicolás García, Joaquín Otero y Matías Riera; Juan Francisco Moreno, Gonzalo Vivas y Gabriel Velázquez; Emiliano Perujo, Joaquín Susi y Brandon Varela. D.T.: Marcos Stella. Sup.: Facundo Gómez, Guido Cognini, Salvador Di Bastiani, Santiago Tondo, Diego Prieto, Baltazar Mallaina y Enzo Oruza.

En cuanto a los demás partidos de primera division, en la fecha inaugural, estos fueron los resultados:

Atlético Roberts 3 (todos goles de Enzo Díaz, uno de penal) vs. Juventud Unida de Lincoln 1 (Emmanuel Carmisciano).

San Miguel 2 (Matías Viola y Ezequiel Barrio) vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 1 (Juan López).

Atlético Bayauca 2 (doblete de Nahuel Ledestre) vs. Deportivo Arenaza 0.

Argentino de Lincoln 4 (Fabio Muñoz -2-, Matías Haedo y Alan Mansilla) vs. San Martín de Roberts 0 (fueron expulsados el arquero Gonzalo García y Gonzalo Escandé).

Libre quedó Atlético Pasteur y en cuanto a la segunda fecha, a jugarse este fin de semana, tiene esta programación:

Atlético Pintense vs. Argentino de Lincoln; Juventud Unida de Lincoln espera a Deportivo Pinto; San Martín de Roberts vs. Atlético Bayauca; Academia Mascherano ante Atlético Pasteur; Deportivo Arenaza vs. Atlético Roberts; y C.A.S.E.T. de El Triunfo vs. El Linqueño. Libre: San Miguel.