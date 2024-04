Realizaron un acto lleno de emotividad y compromiso en Plazoleta de la Memoria

El 24 de Marzo se conmemora una fecha trágica como fue la interrupción de la democracia en 1976, realizándose el acto en la Plazoleta de la Memoria de Vedia.

Estuvieron presentes escuelas con sus abanderados, se izó la bandera y se cantó el Himno Nacional Argentino.

La docente Noelia Krainer hizo una reseña del significado verdadero y profundo de los términos memoria, verdad y justicia, haciendo hincapié en cada uno y su contenido social y espiritual. En la alocución le siguió Norma Encina en nombre del Colegio de Trabajadores Sociales Región Junín, con un repaso contundente y certero de la realidad de ayer y sobre todo, de la de hoy, y de cómo debemos tomar y capitalizar las enseñanzas de un pasado para mejorar el futuro.

Por su parte el intendente Carlos Ferraris, expresó: “Hoy no es un día únicamente de recuerdo. Si nos enfocamos en eso solamente, estaríamos complicados como sociedad. Es un día de memoria activa y de proyección al futuro; porque hay una generación que sabe claramente lo que sucedió, cada uno de los hechos, las aberraciones que sufrió la sociedad argentina entre 1976 y 1983, la transformación de un Estado presente en un Estado represor y autoritario. Pero hay otras generaciones que, al no haberlo vivido, dependen de nosotros para aprender la historia”

“El rol del Estado es cuidarnos, es protegernos para que podamos vivir en sociedad con derechos y deberes, es darnos educación, salud, trabajo, progreso, es hacernos sentir orgullosos, es compartir”

“Pero hay actualmente un negacionismo que no llega a aquellos que sabemos lo que pasó y estamos convencidos de cómo se debe pensar y actuar en consecuencia. No va a perder el tiempo con nosotros. Va a venir por los jóvenes; hay un plan organizado de atentar contra la cultura de un país, contra sus creencias y sus convicciones. No es solamente un plan económico, no se engañen. Tiene que ver con intervenir la historia de la sociedad argentina, y ahí el objetivo son los jóvenes. Y ya se empiezan a ver algunas señales de eso”, advirtió el jefe comunal.

“Esta es una fecha para recordar lo que pasó, sin evitar la verdad, para que quede claro el daño que sufrió la sociedad, las familias de nuestra patria. Si no insistimos en que pudo haber sido su tío, su padre o su hermano la víctima, entonces hacer estos actos es una pérdida de tiempo; tienen que ser un llamador a la memoria viva, vigente y presente”, apuntó.

A continuación, los chicos del grupo SAFI –Servicio Agregado de Formación Integral- de la Escuela Especial N° 501, protagonizaron una interpretación con el tema “Sólo le pido a Dios” de León Gieco, acompañados por su profesor Ezequiel Dasseville. Luego entregaron tarjetas y regalitos a los presentes.

Asimismo, el profesor Facundo Ares acompañó a Josefina Peralta en dos temas alusivos a la fecha.

Finalmente se depositó una ofrenda floral acompañando a familiares y amigos de las víctimas de la represión.