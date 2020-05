Silvia Edith Casanova afirma: "Hay que garantizar el ciclo lectivo 2020"

La inspectora de Educación Especial en Lincoln y ex jefa Distrital en ese ámbito en nuestro Partido, la actual concejal de Juntos por el Cambio de General Pinto, Silvia Edith Casanova, es una palabra autorizada para reflexionar sobre la actualidad educativa, en estos difíciles tiempos que se viven, en cuarentena social obligatoria, por la pandemia que generó a nivel mundial y en nuestro país el Coronavirus.

Inicialmente, expresó que "La educación ha pasado por muchos cambios y transformaciones. Esta pandemia cambió todo de un día para otro, no nos permitió pensar, planificar y organizar. Pero una vez más, y porque los docentes sabemos que lo más importante son nuestros alumnos, comenzamos a investigar otras formas de comunicación, otras maneras de relacionarnos con los estudiantes y sus familias. Y ahí apareció la virtualidad y la tecnología, la misma que por años no nos gustaba y no aceptábamos como parte de nuestra enseñanza".

Tras ello, la docente y edil del H.C.D. pintense manifestó, en diálogo con el director de "Hoy": "Sabemos que el proceso de enseñar y aprender no es igual sin la presencialidad, pero debemos entender que está es una situación excepcional. Por ese motivo, estoy muy de acuerdo con Francesco Tonucci (´Frato´), pedagogo español que tiene muchas investigaciones y libros escritos sobre educación, cuando dice que `No podemos dejar la enseñanza en manos de los padres. Los docentes podemos realizar propuestas educativas que tengan que ver con la vida diaria de cada estudiante haciendo hincapié en los valores como ciudadanos, fortaleciendo autonomía y planificando actividades con el funcionamiento diario de cada familia en su casa´. Esto en cuanto a la enseñanza, que es la función primordial de cada Escuela".



JÓVENES, ADULTOS Y NIÑOS CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Avanzando en la charla, Silvia comentó: "Por otro lado, están las decisiones del gobierno, que es el responsable de garantizar la educación de calidad, con igualdad de oportunidades para todos jóvenes, adultos y niños, como lo establece la Ley Provincial 13.688 y la Ley Nacional. Ahí es donde se debe trabajar anticipadamente entre niveles y modalidades, porque hay que garantizar este ciclo lectivo 2020.

Por las escuelas siguen abiertas, de otro manera. Sabemos que cada estudiante no va aprender lo mismo que concurriendo a la escuela. Pero ahí estará el trabajo en modificaciones generales nacionales y provinciales que deben hacer los ministros de Educación. Otro factor fundamental es el aspecto emocional de nuestros estudiantes y con esto hablo de los niños y jóvenes, pero también de los ciudadanos mayores que concurren a las Escuelas de Adultos. Ahí creo que se debería tener el apoyo de psicólogos que apoyen a los docentes e intervengan para atravesar esta situación de pandemia, ya que ninguno de nosotros tiene experiencia en una situación como la actual. Se podría trabajar sobre los vínculos, afectos, relaciones familiares, Escuela-Familia con los profesionales", añadió.

Además, Silvia Edith Casanova dijo que "A nivel Distrital se podría formar un equipo de psicólogos, en la emergencia, que trabajé junto a las escuelas con su asesoramiento. Para finalizar, me gustaría decir que la mayoría de los docentes, profesores, equipos directivos e inspectores están realizando un trabajo extraordinario. Y debemos seguir de esta manera, haciéndolo en equipo, pensando siempre en sostener el vínculo con cada uno de nuestros alumnos. Porque sin vínculo, no hay enseñanza ni aprendizaje".

LE PREOCUPA LA ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICA

Para cerrar, la docente pintense, quien es inspectora de Educación Especial en el vecino Partido de Lincoln y ocupa una banca en el H. Concejo Deliberante de General Pinto, se refirió a la situación económica que se vive en nuestro país, a la que no escapa nuestro Distrito.

Destacó que "La situación económica es muy preocupante, aunque muchos rubros abrieron sus puertas y comenzaron a trabajar (en el Distrito), fueron muchos días y meses de pérdidas en sus ventas. Por este motivo, sigo pensando y solicitando el trabajo conjunto en General Pinto, de autoridades y oposición, todos pensando y diseñando estrategias para cuidar nuestra salud como prioridad, pero también No descuidando a nuestro sector productivo, nuestros comerciantes, profesionales, artesanos y nuestros trabajadores independientes. Nuestro Partido nos necesita trabajando juntos, por lo cual esperamos la convocatoria de las autoridades municipales", completó.