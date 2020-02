Otro éxito del Ford Alisauto BM Torrelavega en handball de España, con buena actuación de Fabrizio Casanova

El equipo de Ford Alisauto BM Torrelavega acabó con la racha negativa que perseguía al equipo lejos de su estadio Vicente Trueba, ganando el sábado a domicilio por la División de Honor Plata del campeonato de handball de España.

En un partido muy sólido, los dirigidos por Álex Mozas lograron derrotar 28 a 26 a un Cajasur Córdoba Balón Mano que vendió muy caros los dos puntos. Este resultado supone la tercera victoria consecutiva de la escuadra naranja, la segunda fuera de su estadio, nuevamente con gran tarea del pintense Fabrizio Casanova.

El partido al que los dos conjuntos llegaban tras haber puntuado en sus dos compromisos anteriores, cumplió a la perfección con las expectativas que había generado. Con ambas escuadras defendiendo 6–0, la tenía a

Marc Ábalos y Casanova como principales baluartes, incomodando la circulación de balón de los locales.

Tras un mejor arranque de la visita, Carlos León igualó 3 a 3 y de allí en más, en el último tercio del primer tiempo, fueron los locales los que dieron un paso al frente. En parte porque Fernando Torres sacó tres lanzamientos naranjas y así el local pasó a ganar 10–7, pero Torrelavega supo mantener la calma. Ábalos rescató una pelota perdida para recortar diferencias y, en la acción siguiente, Casanova robó una pelota en nueve metros para batir de nuevo a Torres.



En los cinco minutos finales del primer acto, los de Mozas no bajaron el ritmo y se lanzaron a por un rival que no encontraba la manera de sujetar el potencial atacante de los naranjas. El parcial fue de 7 a 1 para el equipo de "Fabri" Casanova, para dejar el tanteador 14 a 11 en el cierre de la etapa inicial, en favor de los torrelaveguenses.

La segunda mitad comenzaba con una ligera ventaja visitante que no tardó en neutralizar el equipo anfitrión, que necesitaba los puntos para alejarse de la zona caliente de la tabla, y logró empatar 17 a 17 cuando habían transcurrido 6 minutos de la reanudación.

Allí apareció la conexión argentina de los naranja, formada por Casanova y Facundo Cangiani, bien apoyados por un Isidoro Martínez que anotó siete tantos, algunos de ellos de penal.

Poco después, los de Mozas lograron un parcial de 2 a 0 con anotaciones de "Fabri" Casanova primero y de Juan Carlos Hernández después, para acercar a la victoria a los de Mozas. Quedaba un cuarto de hora, pero a tenor del desarrollo del choque, dos goles podían ser algo definitivo. Más aún cuando en el ataque siguiente los árbitros excluyeron a José Ramos Padilla del dueño de casa.

Sin embargo, los locales supieron igualar la contienda de nuevo, ya que fueron capaces de recuperar esos dos goles en dos ocasiones consecutivas. De 20 – 22, lograron empatar a 22 y del 22 – 24, consiguieron igualar a 24.

Seguidamente, ya empatados 26 a 26, el Ford Alisauto BM Torrelavega sacó a relucir su gen competitivo, con su arquero brasileño Murillo Araújo en gran nivel.

Tras una atajada del cuidapalos, Hernández puso arriba a Torrelavega y en el ataque siguiente, otra vez atajó Araújo y gol de un Fabrizio Casanova imperial, para poner el 28 a 26 para los huéspedes, a tres minutos del final., resultado que no se iba a modificar hasta el final, con festejo para Torrelavega con seis goles anotados por el pintense Casanova, quien en los dos últimos ataques de su equipo estrelló dos remates en los maderos, uno en el travesaño y el otro en uno de los postes de la valla del equipo de la ciudad española de Córdoba.

Gracias a este resultado y a pesar de la serie de de lesiones que ha asolado a la plantilla naranja durante la primera parte de la competición, los cántabros cierran la primera vuelta igualando el mejor registro histórico del club, sumando el Ford Alisauto Bm Torrelavega 19 puntos.