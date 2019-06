Deportivo Pinto marcó la diferencia en la etapa inicial y se impuso sin problemas a C.A.S.E.T

Una buena victoria, la primera como visitante, cosechó el pasado domingo el primer equipo de Social y Deportivo General Pinto, derrotando 4 a 2 al Club Atlético y Social El Triunfo (C.A.S.E.T.) y así, seguir trepando en la tabla de posiciones, mejorando cada partido en su rendimiento y con ello, teniendo esperanzas de jugar un buen certamen “Clausura” 2019, el que se vendrá luego del cierre del “Apertura”.

Con un primer tiempo que fue de lo mejor hasta ahora por parte del elenco que dirige Maximiliano Leonardi, en el que llegaron los goles de Juan Manuel Malvassora y del capitán Carlos Ciucci, el “Depor” literalmente aseguró su victoria, que terminó de refrendar en el complemento en el cotejo disputado en el estadio “Dr. Jorge Musso”.

En los segundos 45 minutos, tras el descuento marcado por el ex jugador de los azules de nuestra ciudad, Lucas García, el equipo de General Pinto ratificó su éxito con los tantos de Eric Véliz y del ingresado Mariano Ismael (de penal), llegando sobre el final el segundo descuento de los anfitriones, también con remate desde los 12 pasos y a través de Raúl Quiroga para los “verdes” que dirige Gonzalo Busto.

Rápidamente pegó, y fuerte, el C.S.D.G.P., poniéndose en ventaja a través de su artillero, el robertense Juan Manuel Malvassora. Buen desborde de Sebastián Pajón por la derecha, corrida hacia adentro del área en forma paralela a la valla y toque preciso para el centro delantero que refuerza a los azules y que “Malva” definió con su habitual precisión y frialdad, desde el corazón de las 18 yardas.

Deportivo, conjunto que desde el comienzo monopolizó el control del balón, con toques y triangulaciones que desorientaban a los locales, se puso dos goles arriba cuando se jugaban 28 minutos.

Tras un tiro libre que despachó en forma de centro Sebastián Pajón, rechazó con los puños el arquero Gonzalo García y desde unos 30/32 metros, el capitán huésped, Carlos “Cacholi” Ciucci, sacó un remate bien dirigido y potente, que se metió en uno de los ángulos del arco local.

De allí al final de la etapa inicial siguió el “Depor” controlando el balón casi en exclusiva, con mucha movilidad, cambios de frente para las subidas permanentes de sus laterales (Kevin Sosa por derecha y Franco Barnetche por la otra banda), y aunque creó solo un par de chances netas para ampliar el tanteador, se fue tranquilo al descanso de 15 minutos, 2 a 0 arriba.

Cuando reanudaron, salió algo más decidido C.A.S.E.T., con Deportivo dejándole que tome por algunos minutos el protagonismo y fue así que con un tanto del ex jugador de los azules, Lucas García (de 41 años), descontaron los triunfenses, con un buen remate del volante, tras tomar el balón luego de un centro que rechazó la defensa.

Allí reaccionaron los de “Maxi” Leonardi y comenzaron a definir el pleito con el tercer gol. Recuperó el balón en tres cuartos de cancha el conjunto visitante, se fue sin marcas el talentoso Eric Véliz, con el elenco rival jugado en ataque, y definió “picándola” por encima de Gonzalo García, cuando el portero salió desesperado a tratar de impedir la conquista, cerca de la media hora.

Por la misma vía, una rápida réplica, legó el cuarto gol del “Depor”. El ingresado Mariano Ismael entró en velocidad al balcón mayor y le cometió falta penal Milton Rivas, pena máxima de la que se encargó el propio Ismael, venciendo por última vez y con certero remate a Gonzalo García.

Antes del final, también a través de un penal que cobró Irusta, llegó el segundo descuento local, convertido desde los 12 pasos por el ingresado Raúl Quiroga, terminando –además- Deportivo Pinto con diez jugadores, por la expulsión de su segundo zaguero central Facundo Martín Camarero.

Enseguida llegó el final del encuentro y quedó concretado el tercer triunfo del “Depor”, el primero como visitante, en la previa a la última fecha que los azules disputarán como locales ante Juventud Unida de Lincoln, elenco que llegará al estadio “Luis Dallocchio” con algunas chances de ser campeón, aunque no dependerán de si mismos para ello los azulgranas de la vecina ciudad.

LA SÍNTESIS

Fueron amonestados Federico Martín, Rosales, Lozas, Sánchez, Lucas García y Oseas Argoló de los locales, y Rodríguez, Sosa y Ciucci de la visita. A las órdenes del citado soplapitos (asistido desde las bandas por Julio Pereyra y Darío Alarcón), así formaron:

C.A.S.E.T.: Gonzalo García; Lautaro Cochela, Fernando Sánchez (Raúl Quiroga), David Rosales y Federico Martín; Guillermo Sabino, Diego Cuadro, Lucas García y Agustín Lozas; Ramiro Barisoni (Felipe Rodríguez) y Oseas Argoló (Leandro Pineda). D.T.: Gonzalo Busto. Sup.: Esteban Bolli, Lucas Martín, Milton Rivas y Germán Castro.

DEPORTIVO PINTO: Gastón Ríos; Kevin Sosa, Valentín Rodríguez (Rodrigo Smith), Facundo Martín Camarero y Franco Barnetche; Carlos Ciucci, Gerónimo Sierra, Andrés Mc Cormick y Eric Véliz; Juan Manuel Malvassora (Mariano Ismael) y Sebastián Pajón (Esteban Píriz). DT: Maximiliano Leonardi. Sup.: Gastón Ríos, Juan Boris Silva, Tobías Carrizo y Federico Ismael.