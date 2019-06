El Linqueño jugó al "metegol" con Pintense

El Linqueño no tuvo piedad con Pintense y por la anteúltima fecha del torneo "Apertura" 2019 de fútbol de primera división de la Liga Amateur de Deportes lo goleó 8 a 0 en el estadio "Rubén E. Viale" de nuestra ciudad, propinándole un duro golpe a la "remendada" y juvenil formación del C.A.P., que no logra hacer pie en el certamen que ya termina y que tiene al C.A.E.L. ahora como principal candidato a quedarse con el título de campeón.

Los dirigidos por Julio Ramírez apabullaron desde el minuto inicial a los blancos y aprovechando el empate entre Juventud Unida y Atlético Roberts, pasaron a compartir el primer puesto con los robertenses, restando solo la última fecha, en la cual serán locales ante el irregular Deportivo Arenaza (debutará como técnico Fabio Schavi, un referente de Rivadavia de Lincoln, el rival de toda la vida de los albiazules), mientras que los "camoatíes" deberán enfrentar nada menos que a su tradicional rival del pueblo, San Martín de Roberts.

Presionando en todos los sectores, especialmente metiendo a Pintense contra su área, rápidamente El Linqueño se hizo dueño del cotejo disputado en nuestra ciudad y ya a los diez minutos se puso en ventaja, luego de un par de aproximaciones con riesgo ante la valla de Pablo Héctor Maffía.

Ezequiel Petrovelli recibió la pelota a unos treinta metros del arco y con un remate desde casi 30 metros, colgó el balón en un ángulo del arco de los anfitriones, quienes ahí mismo empezaron a derrumbarse.

Pasaron solamente dos minutos y a los 12´, tras un centro desde la derecha que cabeceó Gianfraco Ottaviani y que pegó en uno de los palos, Jonathan Simón tomó el rebote y casi desde el punto del penal mandó el balón al fondo de los piolines.

Recién sobre el cuarto de hora atacó Pintense, a través de un intento de su mejor valor del domingo, el reaparecido Ulises Clavería, quien cedió para Agustín García ycuando este iba a disparar, cruzo justo el zaguero Renzo Roda, logrando sacar el peligro.

Y la respuesta del C.A.E.L. no tardó en llegar, a los 18 minutos. Tiro libre en posición de "10" luego de una falta a Jonathan Simón y Petrovelli que hizo honor a su buena pegada de media distancia y anotó el tercero por arriba de la barrera, ante un Pablo Maffia que nada pudo hacer.

Allí se acabó el partido, literalmente, porque los visitantes comenzaron a hacer circular el balón ante un rival que no tenía armas para crear peligro ante la valla de Emmanuel Corchete, quien solo debió trabajar para atajar en dos tiempos un tiro libre despachado por el capitán Tomás Ramos.

También Maffía debió trabajar para evitar dos veces el cuarto gol rival, a los 27´ tras un disparo de Ottaviani y a los 34 salvando con un pie el shot de Mauricio Pavón Zárate, terminando la etapa de ida 3 a 0 en favor del elenco huésped.

En el complemento, rápidamente marcó dos nuevos goles El Linqueño, con el doblete de Jonathan Simón y con una aparición en ataque del segundo zaguero central, Renzo Roda, para colocar el 5 a 0 parcial antes del cuarto de hora.

Siguió siendo inmensamente superior el albiazul ante los juveniles que dirigió Germán La Falce y a los 23´ se le dio el gol al arrecifeño (ex Sarmiento de Junín) Gianfranco Ottaviani; el séptimo llegó a los 28´, tras un pelotazo a espaldas de los defensores que recibió el paraguayo Mauricio Pavón Zárate y concretó sin mayores problemas; y la mayor goleada del torneo se selló a los 39´ con un certero cabezazo del ingresado Jonathan Azcune, quien definió desde el punto penal tras un buen centro desde la derecha, poniéndole la rúbrica a un gran domingo de los linqueñistas y a una tarde calamitosa de Pintense, superado ampliamente por un equipo que puso casi el mismo equipo que venía de jugar el torneo Federal Amateur.

Mientras los albos no saben que será de su futuro deportivo en esta temporada, si siguen en este bajísimo nivel, El Linqueño buscará el domingo en su estadio “Leonardo Costa” el triunfo que le permita ser campeón l al menos forzar una finalísima ante Atlético Roberts, con quien comparte el primer puesto antes de jugarse la jornada de cierre.

LA SÍNTESIS

Arbitró Mauro Ponce, asistido desde las bandas por Ariel Bordón y Juan Alberto Garbuglia (terna de General Villegas) y así formaron los equipos:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Braian Montenegro, Tomás Elías Ramos, Matías Basualdo y Samuel Barrera (Pedro Francisco Alifano); Ulises Clavería, Franco Patiño, Agustín García y Nicolás Romero (Santiago Ramírez); Mariano Ugartemendía y Gino Viola (Juan P. Toledo). D.T.: Germán La Falce. Sup.: Joaquín Argüello, Leandro Contreras, Tomás Cabrera y Fausto Guagnini

EL LINQUEÑO: Emmanuel Corchete; Matías Badano (Lucas Ciotti), Jesús Avalos, Renzo Roda y Emiliano Ubilla; Juan Ignacio Coria, Leonardo Valli y Jonathan Simón; Mauricio Pavón Zárate, Gianfranco Ottaviani (Francisco Olivares) y Ezequiel Petrovelli (Ezequiel Azcune). D.T.: Julio Ramírez. Sup.: Gerardo González, Pedro Sixto, Braian Prieto y Nahuel Viñales.