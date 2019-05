Graciela Aldave afirma: “Escribir fue siempre una deuda pendiente”

En próximos días, Graciela Aldave va a presentar “en sociedad” su primer trabajo literario, “Trampa en las redes”, un ensayo que concretó con muchas ganas y enorme esfuerzo personal.

Ese acto se realizará seguramente en las instalaciones de la Biblioteca Pública “Domingo Faustino Sarmiento”, en fecha a designar, ya que están en contacto la autora del libro y las responsables de dicha institución.

La escritora pintense se mostró muy feliz sobre la concreción de su primer libro, y entrevistada por el director de “Hoy”, se refirió a todo el proceso previo para concretar su gran anhelo particular.

Inicialmente, la autora de “Trampa en las redes” expresó:

“En realidad, comencé a escribir pensando en participar en los Torneos Bonaerenses en literatura y como escribir fue siempre una deuda pendiente, una vez sentada frente a la máquina, fui creando una trama, un poco extensa para presentar en ese tipo de Torneos.

Fortuitamente, me encuentre por entonces (fines del año 2018) con un aviso en Internet de una Editorial, donde explicaba los pasos necesarios para poder editar un libro por primera vez, y a partir de ese día se convirtió en mi objetivo.

Me agrada el realismo mágico de Gabriel García Márquez y otros géneros literarios muchos más profundos. Escritores nuestros como Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, entre otros. En el orden internacional, hay libros que me marcaron y los que recuerdo en este momento: un best-seller que fue “Raíces”, del escritor estadounidense Alex Haley, descendiente éste de africanos que reconstruyó la historia de siete generaciones y “El pájaro canta hasta morir”, de Colleen Mc Cullough, con una historia de amor prohibido, recreando la geografía y la vida de una Australia desconocida por nosotros”.

Sobre su primer libro, Graciela destacó que “Este primer ensayo, `trampa en las redes´, es una novela muy siglo XXI, con relaciones peligrosas, efímeras, inquietantes. Trata un tema muy actual sobre los riesgos de las redes sociales sin dramatismo, con un relato verosímil que si todo no es verdad bien que lo parece; con un mensaje de superación describiendo sentimientos encontrados, ante un juego peligroso de doble manipulación, tratando la protagonista de visualizar el momento, de salir de la trampa antes de que el cazador la convierta en su presa, no sin antes sufrir algún costo en lo sentimental.

Cuando comencé a escribir este libro, tuve que decidirme entre tres ensayos iniciados y opté por éste, por la actualidad del tema que desarrollé (con alguna liviandad, porque no me da el target para escribir un policial). Ahora me encuentro con algunos problemas de tiempo para seguir escribiendo, ya que aún debo pensar en presentarlo oficialmente y tengo que buscar el lugar, hacer invitaciones y todo lo que eso conlleva- Puede decirse que me siento escritora, más allá de que estoy mostrando humildemente recién mi primer trabajo, pero soy muy mala en la realización de eventos. Además, como mis cercanos ya saben, este año comencé a estudiar Lengua y Literatura, viajando a la ciudad de Lincoln y estoy afrontando una cursada diaria, con una importante carga horaria”.

“UN SUEÑO CUMPLIDO”

Aldave no dudó luego en calificar a su obra como “Un sueño cumplido…y un anhelo que se remonta a mi infancia. Me habían preguntado si iba a firmar con seudónimo. No para nada, me encantó ver mi nombre allí. Es mi trabajo, es mi creación, mi esfuerzo: Físico, intelectual y económico. Afortunadamente, pude lograr mi objetivo y me sentí infinitamente feliz cuando recibí las cajas con todos los ejemplares, y como soy bastante adicta a las redes, subí una imagen del libro y la verdad que me sorprendió la buena respuesta de la gente. El libro se está vendiendo sin haber realizado aún la presentación y agradezco ese voto de confianza”.

A la hora de los agradecimientos, la escritora píntense dijo:

“Quiero agradecer a familiares y amigos que debieron soportarme durante meses (sin saber, cuánto de verdad había en mis dichos) sobre que iba a publicar un libro, cuando aún lo estaba escribiendo. Agradezco también a quienes me alentaron en este desafío, ya que el autor siempre le pone un poco de su alma al crear los personajes y se desprotege en su sensibilidad también. Agradezco muy especialmente a quienes se encuentran al frente de ´Ediciones de las tres lagunas´ de la ciudad de Junín, por haber creído en mi trabajo, por la contención, por la amabilidad, por ayudarme en el diseño de tapa y por sobre todo, por su seriedad y compromiso; a mis tres hijos que jamás cuestionan mis decisiones; a mis compañeros de trabajo que me apoyaron comprándome un ejemplar, que más allá de representar, un recupero en la inversión me representa un voto de confianza. También a aquellos que me saludaron con muchísimo afecto y muy especialmente a ustedes, por la difusión de mi trabajo”.

Finalmente, Graciela Aldave expresó:

“Mucho no tengo para agregar, solo que he tratado de comenzar escribiendo un ensayo entretenido, con una pizca de suspenso y un par de ´picardías´ entre líneas. Que he tratado de tener un lenguaje cuidado y respetuoso en todos los aspectos. También, por sobre todo lo gratificante que fue redescubrir mi amor por la literatura y que aquellos que lo lean me den su impresión para seguir mejorando en esta disciplina´”, cerró Graciela Aldave.