“Condenados: el pueblo entre los muros”, la nueva novela del escritor juninense Luciano Molina

El escritor Luciano Molina publicó “Condenados: el pueblo entre los muros” y estará firmando ejemplares en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el sábado 11, de 18 a 20 y el domingo 12 de mayo, de 16 a 18, en el stand 1912 de editorial De Ciuttis, ubicado en el Pabellón Amarillo.

“Condenados” narra una historia de amor adolescente, con un trasfondo inquietante de fantasía y misterio, que transcurre en Pueblo Límite y se construye alrededor de cinco personajes, con cuyos nombres se identifican los capítulos y sus puntos de vista: Ignacio, Lola, Santiago, Florencia y Jeremías.

La historia nos conduce por el mundo de lo oculto y de los ritos ancestrales, a través de revelaciones, viajes y aventuras que irán dándole forma a un eje de terror fantástico que tomará fuerza después de este primer episodio: la lucha entre dos facciones esotéricas que buscan un objeto que puede desatar el fin del mundo.

“Condenados es una historia que escribí cuando tenía 15 años y se extendió como una saga a lo largo de diez cuadernitos Gloria, escritos a mano. Su final coincidió con mi egreso del Industrial”, explicó Molina

“Después de que publiqué en 2014 mi primera novela ‘El círculo de Aión’, volví a esos cuadernos para rescatar esta historia. De alguna manera creí que debía darle una oportunidad a los primeros relatos que me llevaron a la escritura y en el género juvenil es en donde me siento más cómodo. Así que, con la experiencia como docente en las aulas, el contacto con los chicos, pude reescribir esta historia que aborda temáticas sociales como el amor y la traición, el bullying, la incomunicación de la sociedad, la enfermedad y la manipulación política”, agregó el autor.

Y aclaró que, si bien es una historia que tiene elementos fantásticos y de terror, lo que le interesó mostrar es la enajenación social que existe en los pueblos pequeños en cuanto a “no querer saber lo importante y estar pendientes de lo trivial”, por eso el subtítulo de “Condenados” es “El pueblo entre los muros”.

“Se puede decir que en todo pueblo pequeño hay una especie de chatura que obnubila y produce un statu quo paralizante en la gente, que es justamente el que los personajes intentan romper confeccionando un periódico estudiantil de denuncia”, aseguró.

La novela fue publicada por el sello editorial De Ciuttis, de Buenos Aires. “Elegí esta editorial porque publica obras juveniles y tiene varias sagas de libros en su catálogo. Cuando mandé por mail el manuscrito para su valoración pasó más o menos un mes y Vity Martínez, la editora, me contestó para decirme que la estaba leyendo y que la historia le gustaba, pero me pidió un tiempo más para decidirse porque la tenía que compartir junto a sus colaboradores”, recordó.

“Me agarró una ansiedad tremenda, para mí ver publicada esa novela que había escrito de adolescente era un sueño de más de veinte años. En ese momento, traté como pude de contener los nervios para no escribirle y preguntarle: ¿qué pasó? Diez días después recibí el mail que me confirmaba el interés por publicar la obra por parte de la editorial. Una vez que firmamos el contrato vino el proceso de revisión y el libro llegó a las librerías. Por eso quiero destacar no sólo la calidez de mi editora y su paciencia sino también el haber creído en el proyecto, invertido en mi libro en estos tiempos tan difíciles para la industria editorial y para la cultura en general”, destacó.

“Es mi cuarto libro y si bien tiene puntos en común con la serie de novelas de ‘No abras la última puerta’, se trata de una historia más épica, donde hay un poco de mito, un poco de poderes mágicos y un camino del héroe en el cual los límites de lo fantástico son más visibles”, afirmó.

“Siento que tuve más libertad que en ‘No abras la última puerta’ o ‘Lo peor viene de noche’, que son novelas cuyo escenario es Junín a principios de los 2000 y tienen una fuerte impronta autobiográfica en la que, a la hora de construir la historia, debí ajustarme a los hechos que recuerdo y a los personajes, ser fiel a la realidad, para no perder la verosimilitud. En ellas juego con lo sobrenatural pero dentro de lo ambiguo, de aquella presencia de lo extraño que desestabiliza la realidad pero que a su vez nos permite dudar”, recordó.

En cambio, en Condenados, “la propuesta es diferente, porque desde el vamos hay una construcción de mundo ya que sucede en Pueblo Límite, un lugar imaginario que en la realidad podría situarse en las sierras de Córdoba. Al igual que mis otras obras juveniles creo que se mantiene el respeto por el color local y la combinación de drama social con lo paranormal de manera progresiva, donde la información se dosifica para mantener el suspenso. Como dije, este primer libro oficia como iniciación a una serie que a medida que se sucedan los libros se volverá apocalíptica”, indicó el autor.

Dónde se consigue

“Condenados: el pueblo entre los muros”, se puede conseguir en todas las librerías de Junín, en Mercado Libre o en la cadena Cúspide.