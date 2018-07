Los equipos de fútbol del Distrito de inferiores y de Veteranos jugaron por la Liga Amateur de Deportes

Siguen su marcha los torneos "Clausura" de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, en divisiones inferiores y en Veteranos, contándose con la participación de equipos de nuestro Distrito, tanto en formativas como en la categoría Seniors.

Por la sexta fecha de los campeonatos de décima, novena y séptima se presentaron los conjuntos de Deportivo Pinto, Atlético Pintense y Villa Francia.

En su campo de deportes "Luis Dallocchio", el "Depor" recibió a Argentino de Lincoln.

En décima, igualaron 1 a 1, marcando el ingresado Bautista Lancioni el gol del elenco azul local y Bautista Magistralli el de la visita.

Los de nuestra ciudad formaron como sigue:

Matías González; Santiago Pérez, Alexander Córdoba, Bautista Barizoni, S. Tucchi y S. Topa; Lambertucci, Barrutti, Espíndola, Bautista Videla y Gastón Martín. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Teo Orsi, Varrenti y B. Lancioni.

También empataron en novena, en esta caso 2 a 2, anotando Benjamín Zapata (2) para los de Lincoln y Máximo Banegas y Eliseo Ledesma los goles de Deportivo, que formó así:

Fermín Salandari; Federico Cáceres, González, Nicolás Ormazábal, Thiago Fernandez, Olivera, M. Banegas, Agustín Toledo, Galbo, E. Ledesma y Alifano. D.T.: F. Oliva. Sup.: Ulises Barreto.

Finalmente en séptima se impuso Argentino de Lincoln 2 a 1, con tantos de Juan Cruz Muñoz y Mansilla para el vencedor y de Rodrigo Smith para el "Depor", que así se alistó:

Ochoa; Facundo Topa, Alejandro Capdevila, Agustín Puerari, Rodrigo Smith y Nicolás Tucchi; Sebastián Querejeta, Hernán Smith, Benjamín Leonardi, Patricio Pacheco y Tomás Cabanas. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Arrieta, G. Lavítola, Segundo Nesprías y Sebastián Esco.

El domingo, como preliminar de primera categoría, San Martín de Roberts venció en octava división a Deportivo Pinto, por 4 a 2.

Por su parte, Pintense visitó a Atlético Roberts y en décima, el C.A.P. se impuso 1 a 0, con gol de Máximo Muro. Los blancos dirigidos por Francisco Gómez formaron de esta manera:

Thiago Fernández; M. Muro, Valentín Carabajal, Agustín Belén, Marcos Díez, Rodrigo Lloret, Sebastián Phengpha, Gaspar Magallanes, Fausto Ledesma y Damián Barreto.

En novena, el C.A.P. se impuso 4 a 3, tras ir ganando 4 a 0 con goles de Camilo Brohme (2), Elías Riscossa y Thiago Móbbili, presentando esta formación el líder de la categoría en este "Clausura":

Axel Barrera; Milos Banegas, Agustín Petronio, Tomás Loináz, Nicolás Manuel y Matías Jáuregui; Camilo Brohme, Elías Riscossa, Mateo Garafulic, Pedro Alifano y Thiago Móbbili. D.T.: F. Gómez. Sup.: Martín Larrayoz, César Torres, Romano, Bautista Torres y Juan Guichet.

Finalmente en séptima, se impuso Atlético Roberts 4 a 0, con goles de Rodrigo Sosa, Matías Godoy y Axel Gutiérrez (2). Pintense presentó esta formación:

Pablo Maffía; Matías Basualdo, Samuel Barrera, Tomás Gorosito, Fabián Videla y Vladimir Vicondo; Tomás Patiño, Gino Amado Viola, Enrique Mamani, Samuel Videla y Leandro Corvalán. D.T.: Juan C. Ghó. Sup.: Luis Robledo, Matías Muro, Jorge Altamiranda, Rodrigo Cufré y Frank García.

El domingo, como preliminar de primera, la octava división de Juventud Unida de Lincoln superó 3 a 0 a Pintense, con goles de Gerónimo Herrera y de Ulises Oliva (2).

Los locales formaron de esta manera, en cotejo que arbitró Julio Pereyra:

Kevin Barrera; Leandro Contreras, Alejandro Ochoa, Matías Santillán, Ramiro Móbbili y Abrahan Mamut; Pedro Farotto, Lautaro Acosta, Tomás Cabrera, Andrés lifano y Felipe Baldomá. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Francisco Ávalos, Andrés Ruffini, Thiago Móbbili y Pedro Alifano.

En tanto, los elencos de Villa Francia de Coronel Granada lograron dos victorias en su visita a sus similares de C.A.S.E.T. de El Triunfo.

En décima fue 2 a 1, anotando Emiliano Ellero y Valentín Valle los tantos de los "rojos" que dirigen Pablo Zapata-Marcos Andrada, cuyo plantel se conformó así para este éxito:

Federico Salvador; Matías Pérez, Elías Belén, Agustín Haberkon, Emiliano Ellero y Jonathan Vicente; V. Valle; Agustín Di Flavio, Ignacio Darrieu, Martín Agustinelli y Benjamín Hernández. Sup.: Martín Rodríguez, Müller, E. Aguirre y J. Bracconi.

En novena, los granadenses se impusieron 1 a 0, con gol de Gerónimo Pérez, formando así los dirigidos por la dupla Marcos Andrada-Pablo Zapata:

Fermín Agustinelli; Enzo Ellero, José Bramajo, Bautista Darrieu, Segundo García y Velázquez, Nicolás Micucci, Jeremías Calabresi, Jeremías Orsi, G. Pérez y Rodrigo Sánchez. Sup.: Valentino Fraile y Joaquín Bernini.

LOS DEMÁS RESULTADOS

En inferiores, los demás resultados del fin de semana fueron éstos:

El sábado en décima: Deportivo Arenaza 8 vs. San Martín de Roberts 1; y Atlético Pasteur 2 vs. Juventud Unida de Lincoln 0.

Novena: Atlético Pasteur 1 vs. Juventud Unida de Lincoln 2; Deportivo Arenaza 1 vs. San Martín de Roberts 1 y El Linqueño 2 vs. El Linqueño "B" 5.

Séptima: Deportivo Arenaza 3 vs. San Martín de Roberts 3 y Atlético Pasteur 7 vs. Juventud Unida de Lincoln 3.

El domingo como preliminar de primeras divisiones, así terminaron los demás encuentros de octava categoría:

Atlético Pasteur 2 vs. El Linqueño 4 y Argentino de Lincoln 2 vs. Atlético Roberts 1.

DERROTAS DE LOS DOS EQUIPOS DE VETERANOS

Por la segunda fecha del torneo "Clausura" de Veteranos, cayeron los dos equipos de nuestro Distrito.

Villa Francia perdió 3 a 0 en la visita a Juventud Unida de Lincoln, formando los "rojos" granadenses como sigue:

Hernán Mazzini; Patricio Rodríguez, Alejandro Mariani, Franco Gil, Juan Pablo Ruano, Luciano Gil, Marcos Andrada, Facundo García, Cristian Salguero, José María García y Martin Cicuela. D.T.: Daniel Parentini. Sup.: Matías Martínez, Martín Holstein y Javier Scott.

También perdió el elenco de Deportivo Pinto/Germania, 6 a 0 como local ante Atlético Pasteur. Los azules de nuestro Distrito se alistaron de la siguiente manera:

Jorge Gil; Jorge Cabrera, Jorge Palma, Gustavo "semillo" Berrera, Javier Amado y Darío Barrutti, Sergio Vilche, Ricardo Cabrera, Gustavo Llano, Oscar "chani" cufré y Cristian "morsa" Cáceres. Sup.: Martín Camino, Sergio Ballesio, Diego Sancho y Mariano Reynoso.

Además jugaron: C.A.S.E.T. de El Triunfo 0 vs. Argentino de Lincoln 4; Deportivo Alberdi 2 vs. Atlanta de Vedia 0 y Deportivo Arenaza 1 vs. Atlético Roberts 1.