Sarmiento de Germania derrotó a Yrigoyen de Alem

El primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania se recuperó tras la derrota anterior ante Leandro N. Alem (0-1) y el pasado domingo, por la cuarta fecha del campeonato “Clausura” 2018 de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, superó al otro elenco alemnense, Martín de Yrigoyen, por 4 a 2, acomodándose en la tabla de posiciones y en su aspiración de llegar entre los cuatro primeros de la tabla general si es que Matienzo de Alberdi no repite el título obtenido en el “Apertura”.

Dos veces estuvo abajo en el marcador el conjunto germaniense, ya que comenzó perdiendo, con gol anotado en el período inicial por Franco González, resultado que no se modificó al cabo de los iniciales 45 minutos.

Apenas iniciado el complemento, un buen centro sobre el área visitante generó rebotes y allí estaba el artillero juninense de los “verdes”, Germán Casco, para poner el 1 a 1 parcial.

No pudo disfrutar mucho el elenco dirigido por Alberto “Ratón” Ocampo, ya que nuevamente se puso arriba en el tanteador la formación orientada por Oscar “Toribio” Martínez, a través de un gol marcado por Lautaro Suárez.

Pero otra vez apareció en escena el “CascoGol” y con un certero golpe de cabeza, tras un shot de Lucas Quinteros que pegó en un zaguero y se elevó, el juninense empardó nuevamente el score el conjunto de Ocampo.

No se terminó allí el “feliz domingo” de Casco, ya que adelantó a su equipo y comenzó a encaminar el triunfo, luego de un centro atrás del pintense Juan Manuel Garnica que el artillero empujó al fondo de las mallas, ante un Lucas Negri que nada pudo hacer para evitar el 3 a 2.

Y la victoria de los germanienses quedó refrendada con el 4 a 2 final que anotó Lucas Quinteros, tras recibir un centro de Casco, dominar el balón y meterlo junto al primer palo de la valla de Yrigoyen, equipo donde juega el volante de General Pinto, Emmanuel Basualdo, ex jugador de Pintense, Rivadavia de Lincoln y River Plate de Junín.

Buena victoria en suma cosechó Sportivo Sarmiento de Germania, para tener una mejor ubicación en la tabla de posiciones y soñar con estar bien arriba en este certamen “Clausura” y con el ingreso a un posible cuadrangular final.

Los equipos formaron el domingo en Germania de esta manera:

SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera y Mauricio Torres (Carlos Enrique Gutiérrez); Daniel Uhart (Ignacio Valenza), Eduardo Torres (Tomás Marcelo) Facundo Varela y Lucas Quinteros; Juan Manuel Garnica y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Sebastián López y Silvio Oliva.

YRIGOYEN DE ALEM: Lucas Negri; Lucas Barraza, Juan Giménez, Marcos Reynoso y Juan Carlos Chávez; Marcos Gutiérrez, Emmanuel Basualdo, Joaquín Acosta y Franco González; Lautaro Suárez y Alan Avari. D.T.: Oscar Martínez. Sup.: Leonardo Speroni, Lázaro Cravero, Emilio González, Germán Crebay y Nahuel Forconi.

En cuanto a los otros partidos, todos festejaron la victoria 2 a 1 que como visitante logró Atlanta de Vedia, dejando sin invicto y el primer puesto a Matienzo de Alberdi, campeón del “Apertura”.

Además, Deportivo Alberdi doblegó como huésped 2 a 0 a Sarmiento de Vedia; Ancalú de San Gregorio venció 1 a 0 a Huracán de Diego de Alvear y Leandro N. Alem goleó 4 a 0 a Defensores de Christophersen.

Con estos resultados, tomó la punta Atlanta de Vedia, con 10 puntos. Matienzo de Alberdi y Ancalú de San Gregorio tienen 9; Deportivo Alberti acumula 7; Sarmiento de Germania y Leandro N. Alem, 6; Huracán de Diego de Alvear, 4; Yrigoyen de Alem y Sarmiento de Vedia, 3; y cierra sin puntos Defensores de Christophersen

SEGUNDA DIVISIÓN, CATEGORÍA SUB 18 Y LA PRÓXIMA FECHA

En el preliminar de segunda división, Sarmiento de Germania derrotó 2 a 0 a Yrigoyen de Alem, con tantos anotados por Silvio Oliva al minuto de la etapa inicial y por Jacobo Gnasso a los 5 del complemento. Así formó el conjunto germaniense ganador:

Sebastián López; Matías Aguilar, Tomás Marcelo, Lucas Camino y Maximiliano Garrone; Santiago Zani, José González, Facundo Quinteros y Walter Rizzo; Silvio Fabián Oliva y J. Gnasso. Luego ingresaron Gonzalo Torres,

Ezequiel Miranda, Leonardo Roldán, Ramón González y Pablo Verggini. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Lucas Perugini y Alexis Echegaray.

Los otros resultados fueron éstos en segunda:

Matienzo de Alberdi 1 vs. Atlanta de Vedia 1; Ancalú de San Gregorio 0 vs. Huracán de Diego de Alvear 0 y Sarmiento de Vedia 0 vs. Deportivo Alberdi 2. Libre: Defensores de Christophersen.

Encabeza la tabla Deportivo Alberdi, con 10 puntos; Sarmiento de Germania (un encuentro menos) y Sarmiento de Vedia suman 9; Atlanta de Vedia, 5; Ancalú y Huracán de Diego de Alvear, 4; y cierran con un punto Defensores de Christophersen, Yrigoyen de Alem y Matienzo de Alberdi.

También el pasado domingo, en el único encuentro de la divisional Sub-18, Sarmiento de Vedia doblegó 2 a 1 a Deportivo Alberdi.

Encabezan las posiciones Sarmiento de Germania, Ancalú y Sarmiento de Vedia, 6 puntos; Leandro N. Alem tiene 3 y cierran sin unidades los dos equipos de Juan Bautista Alberdi, Matienzo y Deportivo.

En cuanto a la quinta fecha, la programación prevista es la siguiente:

El líder e invicto Atlanta de Vedia recibe a Sportivo Sarmiento de Germania; en Alberdi se juega el esperado clásico, recibiendo Deportivo (A) a Matienzo; Huracán de Diego de Alvear recibe a Leandro N. Alem; Defensores de Christophersen es local ante Sarmiento de Vedia; e Yrigoyen de Alem será anfitrión de Ancalú de San Gregorio.