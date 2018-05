Pintense cerró invicto su campaña como visitante al vencer a Argentino de Lincoln

En el estadio "El Fortín" de Argentino de Lincoln, el local -que venía de ganar su primer encuentro en el certamen, 3 a 1 en como huésped de Atlético Pasteur, no pudo mantener la racha ante un Pintense que ratificó que como visitante juega mucho mejor que en su cancha "Rubén Viale".

Tal es así que el domingo, los dirigidos por Juan Carlos Gho le ganaron los orientados por el uruguayo Oscar Milton Alsina, último campeón liguista, y terminaron invictos como huéspedes, con tres triunfos y dos empates, sumando los once puntos que tiene en el certamen en esa condición, ya que en su field perdió los tres encuentros jugados hasta el momento y el domingo, cuando reciba a San Martín de Roberts, buscara ganar su primer cotejo como anfitrión o al menos sumar un punto.

En encuentro fue parejo en todo su desarrollo, con Matías Muñoz en el local y Sebastián Pajón manejando los hilos en medio juego, buscando alimentar a sus compañeros de ataque, en el C.A.P. a Nicolas Ariel Martínez, autor del único tanto, y Tomás Balesio.

Aunque las situaciones de gol no abundaron, quedó en claro aquello de "El que hace el gol, gana" y lo hizo el as de espadas de los albos en ofensiva, "Nico" Martínez, quien así hizo cuatro de los seis gritos que tienen los orientados por Gho en el certamen.

Manejó el balón el ingresado Samuel Videla, en buen momento metió un filoso pase al corazón del área mayor para el artillero de los blancos, y Martínez -tras dominar el esférico- definió con categoría ante el achique del arqueto Agustín Licera,a los 31 minutos del complemento, poniendo el útil contra el primer palo de la valla local.

Así quedó sellada la victoria del C.A.P. equipo que el próxio domingo se medirá en su field ante San Martín de Roberts, buscando sumar los primeros puntos del torneo ante otro de los campeones de la pasada temporada 2017.

LA SÍNTESIS

Arbitró Rocío Melo, con Pedro Irusta y Alberto Jaime como asistentes, y así fornaron los equipos:

ARGENTINO: Agustín Licera; Daniel Barroso, Gabriel Medina, Tomás Alsina y Enzo Cuadrado; Facundo Ferraro, Matías Haedo y Facundo Hernández; Matías Muñoz, Alan Mansilla y Lucas Lezcano. D.T.: Oscar Alsina. Sup.: Cristian Ramos, Valentín de las Heras, Ramiro Arrizabalaga, Bautista Colombi, Cristin Lora, Diego Palacios y Cristian Herrera.

PINTENSE: Nahuel Arrieta; Juan Boris Silva, Fernando Acosta, Enzo Galardo Errecalde y Julio Federico Martínez; Enrique Mamani, (Samuel Videla), Juan M. Mansilla, Agustín García (Fabián Videla) y Sebastián Pajón; Nicolás Ariel Martínez y Tomás Balesio. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Luis Gonzalo Robledo, Matías Basualdo y Gino Amado Viola.