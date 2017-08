Mónica Galbo desea "Mantener el espacio que habíamos ganado en las últimas elecciones"

GENERAL PINTO

"Sigo en el mismo lugar, porque estoy convencida que era la decisión más coherente", sostiene con firmeza Mónica Galbo a la hora de referirse a su permanencia dentro de las filas del Frente para la Victoria, espacio por el que alguna vez fue concejal, hace poco tiempo, y por el que aspira a volver a ocupar una banca como edil, tras sortear (así lo esperan ella y sus compañeros) las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, dentro del espacio Unidad Ciudadana.

"Hoy" la entrevistó a pocos días de la contienda electoral legislativa que se viene en próximas horas y estos fueron sus conceptos iniciales:

"Desde el año 2003, con Néstor Kirchner como presidente de la Nación empecé a militar", dijo de entrada quien encabeza la lista de Unidad Ciudadana (lista 503 celeste y blanca, conformada por referentes del Kircherismo puro, más el aporte de dirigentes de otros espacios, como el Justicialismo y el Movimiento Nacional Alfonsinista), tras lo cual se refirió a las propuestas que su espacio político le ofrece al electorado, señalando:

"Queremos hacer trascender al Hospital Municipal, que traspase el concepto tradicional de hospital. Es de primer nivel y creemos que sabiendo esto, podemos -paralelamente a la atención asistencial garantizada con un amplio número de servicios sanitarios que ofrece- que incorpore distintas estrategias que hagan posible que este lugar potencie el sustento social y ambiental. De esta manera, poder ´trascender´ el Hospital, es decir, ir más allá en la búsqueda de soluciones y optimizar factores tan importantes como el social.

Sabemos que lo importante no es hacer muchas cosas de cualquier manera, lo importante es hacer las cosas. Queremos la participación de la gente, juntarnos con los vecinos en la plaza, con los comerciantes, con los remiseros, con los empleados públicos. Haciendo reuniones donde la gente participe, donde haya votaciones. También proponemos la creación de una comisión de Empleo y Servicios Sociales, porque es necesario fomentar y buscar los caminos que lleven a la creación de Pymes, ampliación de las posibilidades de empleo y asistencia al empleado público. Además, propondremos la creación de una cooperativa o grupo de trabajo -en principio-, para autosustentación de alimentos. Los mismos serían de trabajo de huerta".

Agregó luego que "Queremos un plan de acción ambiental, para lograr un desarrollo equilibrado, sostenible y participativo. Para esto, se propondrán sesiones entre vecinos, para que den a conocer sus sugerencias e inquietudes. Ello permitiría conseguir un nuevo modelo de desarrollo, información de los distintos barrios, reorganización de determinados sectores y conseguir la preservación del medio ambiente (basurero, ordenanzas de agroquímicos, cunetas, etc. Esos son algunos de los proyectos en los que venimos trabajando, con el apoyo de personas especializadas en cada tema.

Sobre cuales son a su criterio las principales necesidades del Distrito, Galbo comentó:

“Precisamente en relación a las necesidades que hemos visto, surgen estos proyectos. Creemos que hay material y recursos humanos para llevar adelante estas iniciativas. En el Distrito surgen necesidades que mayormente tienen que ver con la crisis tremenda a la que nos han sometido Maurici Macri y María Eugenia Vidal", en tanto que en relación a cuales son las expectativas de Unidad Ciudadana para luego de las PASO, Mónica argumentó:

"Nuestro objetivo es mantener el espacio del Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana que habíamos ganado legítimamente en las últimas elecciones. A partir de eso, seguir trabajando en este proyecto de inclusión, para recuperar lo perdido. Conseguir ese espacio dentro del Concejo Deliberante es fundamental, porque necesitamos compañeros en todos los niveles".

EL GOBIERNO MUNICIPAL QUE ENCABEZA GUERRERA

Consultada seguidamente sobre los aciertos y errores que visualiza en la gestión municipal que encabeza el intendente Alexis Guerrera la ex edil señaló:

"Entre los aciertos del actual gobierno comunal podemos encontrarlos cada vez que salimos a la calle. Creo que el intendente (Guerrera) es un gran gestionador, que ha sabido tomar las decisiones adecuadas con un gobierno nacional como fue el del Kirchnerismo, que estaba presente ante esas gestiones. En cuanto a los errores, la verdad es que no creo que yo este calificada aún, - políticamente - para poder determinar eso. Lógicamente, no coincido con la decisión política de cambiar de espacio y el tiempo determinará si fue o no un error político. Pero en cuanto a la gestión del actual gobierno municipal, creo que ha sido excelente".

Así planteadas las cosas, le consultamos a Mónica Galbo sobre porqué se alejó del espacio que conduce Guerrera, a lo que respondió con firmeza:

"Yo no me alejé del espacio de Guerrera, sigo en el mismo lugar, porque estoy convencida que era la decisión más coherente, trato de ser coherente. Alexis es quien cambió de espacio y se pasó al Frente Renovador. No podía acompañarlo, en primer lugar porque no me identifico con Sergio Massa, quien creo es muy cercano al Macrismo. Y en segundo lugar, porque la gente había votado por el Frente para la Victoria y no por el Frente Renovador. Repito: Trato de ser coherente".

Finalmente, Mónica Galbo expresó a "Hoy":

"Creo que estas elecciones son muy importantes, porque necesitamos ponerle un freno a este gobierno, que ha duplicado todos los problemas que teníamos y nos quita cada día un derecho adquirido. Necesitamos compañeros en todos los niveles, por eso pedimos el voto de la boleta entera. Se viene una reforma previsional, laboral y educativa que nos perjudicará a todos. Cuando eso llegue, afectará a cada Distrito y por eso digo que necesitamos compañeros que respondan a este proyecto de Unidad Ciudadana. Los invito a sumarse para ponerle un freno a Macri y votar en defensa propia", concluyó quien aspira a volver a ocupar una banca en el H. Concejo Deliberante.