Walter Menéndez: "La forma más coherente de ser crítico es participando desde adentro"

GENERAL PINTO

Walter Roberto Menéndez tiene 45 años, es un reconocido y querido comerciante de General Pinto, formó linda familia y en los últimos tiempos, decidió incursionar decididamente en política, para "participar desde adentro" (como el mismo lo expresa) en esta actividad orientada, en forma ideológica, a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos.

"Tate" como todos lo apodan y el nombre que también lleva su emprendimiento comercial, encabeza la lista de precandidatos a concejales por "Cumplir" para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), dentro del espacio político que a nivel provincial encabeza el ex ministro nacional, el chivilcoyano Florencio Randazzo.

A pocos días de los comicios legislativos, entrevistamos a Menéndez y la charla se desarrolló en estos términos:

- ¿ Cuánto hace que incursionás en política ?.

- “De manera formal nunca incursioné en política, aunque en el sentido más amplio de la palabra, siempre me interesé por los problemas que enfrenta la comunidad en general, y de una u otra forma he sido un crítico desde el anonimato o por las redes sociales. Por esto, creo que la forma más coherente de ser crítico es participando desde adentro”.

¿ Cuales son las principales propuestas de los candidatos de la lista de Cumplir para el electorado del Distrito ?.

- “Las propuestas que tenemos en nuestro espacio son varias, y obviamente refieren a problemas de la cotidianeidad de la comunidad. Estas se enfocan, principalmente, en el problema de la desocupación y en la falta de inserción laboral que sufren especialmente los jóvenes de nuestro Distrito.

Aunque no dejan de atender otras problemáticas, como el acondicionamiento del basural y el correcto tratamiento de los residuos; el acondicionamiento del parque industrial; la concientización y un mayor control para el uso de las motocicletas y ciclomotores; mayor participación de la comunidad en el Concejo Deliberante, a través de reflotar proyectos como el presentado en el 2008 por Patricia Morales, sobre la ´banca abierta´, que en su momento no fue aprobado. Como estos proyectos existen muchos más, pero para no entrar en detalles pueden verlos a todos en nuestra página de facebook ´Cumplir General Pinto´”.

¿ Cuáles son a criterio de tu grupo las principales necesidades del Distrito ?.

- “Como lo mencionamos anteriormente, sin restarle importancia al resto de los proyectos, las principales necesidades del Distrito son la falta de fuentes de trabajo genuinas. Así mismo, caminando por diferentes localidades del Distrito, notamos que hay diversas problemáticas que nos acercaron los vecinos.

Una situación que marco mucho a todo el grupo es la falta de cosas elementales en la localidad de Iriarte, ya sea cajero automático, mejorar la atención médica según dichos de los vecinos del pueblo y otras problemáticas muy extensas de detallar”.

- Las expectativas luego de las PASO, ¿ Cuáles son a nivel personal y del espacio político ?

- “Nuestra expectativa es, principalmente, que la gente nos acompañe y se acerque a nuestro espacio para fortalecerlo, desde afuera hacia adentro. Creemos que de esta forma vamos a lograr que el Distrito se sienta representado verdaderamente".

- ¿ Cuales son, a tu criterio, los principales aciertos y errores del actual gobierno municipal ?.

- “Una falencia que creemos que se nota en estos años de gobierno, es que claramente no se pudo industrializar mínimamente el Distrito, lo que genera, como ya hemos mencionado, falta de trabajos genuinos, no estatales.

Como acierto, debemos reconocer la capacidad de gestión para obtener recursos a lo largo de su desempeño como intendente de parte de Alexis Guerrera”.

Finalmente, Walter “Tate” Menéndez agradeció “Este espacio, ya que no contamos con recursos para solventar publicidades a nivel local. También quiero contarle a la comunidad que somos un grupo nuevo, de gente de trabajo, que pretende representar a todo aquel que tenga propuestas para mejorar el Distrito en todos sus aspectos. Por eso, estamos abiertos a escuchar a los ciudadanos que deseen cercarnos sus ideas o proyectos, más allá de su ideología política, para poder ´Cumplir´ de la mejor manera con nuestra función, que es precisamente ser la voz del pueblo”, cerró quien encabeza la lista de precandidatos a concejales de Cumplir para las PASO de este domingo.