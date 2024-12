Ya se puede tramitar la eximición de tasas municipales

La Municipalidad de Lincoln informó que hasta el 31 de enero de 2025 los vecinos mayores de 60 años o con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán solicitar la eximición de tasas municipales en las oficinas de la Secretaría de Acción Social.

Para acceder a este beneficio, los vecinos que soliciten la eximición deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener 60 años o más; tener una única propiedad, que la vivienda esté a nombre del solicitante y sea ocupada por este; la vivienda no debe estar alquilada ni poseer instalado un comercio; el grupo familiar no deberá contar con ingresos superiores a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil; y no poseer vehículo modelo 2015 (inclusive) en adelante.

A su vez, para realizar la gestión será necesario presentar la siguiente documentación: fotocopia de DNI y del CUIL del solicitante; fotocopia del recibo de sueldo, jubilación o pensión, del grupo familiar; Certificación Negativa de adulto que no posea empleo formal pensión o jubilación; Fotocopia del recibo de impuesto municipal; Fotocopia de la escritura; boleto de compraventa o adjudicación municipal, donde acredite propiedad de la vivienda o cualquier otro documento que certifique la ocupación de la misma; Fotocopia del CUD, si algún miembro lo posee.

Para tramitar este beneficio los interesados deberán acercarse a la trabajadora social que atiende en los respectivos centros barriales ó a Delegación municipal de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Por consultas puede comunicarse al (02355) 43 9000 int. 136/137. Hay tiempo hasta el 31 de enero del 2025.