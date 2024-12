Cruces entre el Municipio y productores por el cálculo de la Tasa Vial Rural

Un grupo de Productores Autoconvocados del partido de Lincoln, liderado por Agustina Urdaniz y Carlos Cabral, presentaron una propuesta de reformulación de la Tasa de Red Vial Rural ante el descontento por el importe que abonan anualmente y por el destino del monto recaudado.

La nota fue presentada al secretario de Hacienda del Municipio de Lincoln, Alberto Sala, quien les propuso una posible reformulación a partir del año 2025. El objetivo es validar los cálculos de costos que se han realizado y obtener respuestas acerca de todos los componentes que la propuesta posee.

"En la actualidad, el Municipio de Lincoln cobra la tasa vial de manera discrecional para supuestamente cubrir los 3.600 kilómetros de camino. A algunos productores les cobra el equivalente a 3,5 litros de gasoil por hectárea por año, mientras que a otros les cobra el equivalente a 20 litros de gasoil por hectárea por año", sostuvo Agustina Urdaniz en diálogo con Democracia y agregó: “Desde la agrupación realizamos un minucioso estudio, en base a información pública, y eso nos mostró que el costo de la tasa vial (incluyendo el personal, el consumo, el mantenimiento y la amortización de las máquinas) debería ser equivalente a 2,23 litros de gasoil por hectárea por año”.

En ese sentido, resaltó que “además, el estudio sugiere que la tasa vial debería utilizar el mismo criterio para cobrarles a todos por igual. A mayor cantidad de hectáreas, mayor la contribución".

Por otro lado, la productora linqueña aseguró que el gasto que les genera el mejoramiento de caminos rurales es mínimo porque se hace poco mantenimiento, y añadió: “Hay caminos chicos que tienen un montón de pasto encima, que no pasa una máquina hace añares. En base a todo esto, lo que pedimos es que se cobre una tasa justa, que no haya esta desproporción”. Asimismo, Urdaniz denunció: “Vemos que el dinero destinado al mejoramiento de caminos rurales es mínimo, porque los arreglos que se hacen son netamente de atención a urgencias y en caminos principales, por eso queremos una auditoría”.

En relación con ello, manifestó que gran parte del dinero recaudado va dirigido al Hospital Municipal y apuntó directamente contra el presidente de la Sociedad Rural de Lincoln: “Nadie dice que se cierre el hospital ni que no haya que ayudar, pero ¿cuánto más solidario va a ser el campo? Tenemos un montón de presión impositiva y aparte una persona como Aníbal Fernández no puede decidir en base a todo el sector”.

La opinión de la Sociedad Rural

Por su parte, Aníbal Fernández respondió las acusaciones del grupo de productores y expresó: “No podemos permitir que cierre un hospital municipal donde el 50% de la población acude porque no le alcanza para un médico particular o a una clínica por las circunstancias que estamos viviendo”.

Por ello, consideró: “Para el año que viene hemos acordado con la Municipalidad trabajar en conjunto a ver de qué otra manera podemos subsidiar esos 1.500 millones de pesos que este año le está faltando para el hospital”.

En cuanto al estado de los caminos, Fernández aseguró que “están bien” y que no han sufrido problemas.

La palabra del Municipio

Por su parte, Alberto Sala, secretario de Hacienda de Lincoln, explicó a Democracia que “como municipio, estamos acostumbrados a tratar institucionalmente, entonces siempre nos comunicamos con la Sociedad Rural y la Confederación Agraria, que son las dos instituciones que representan a los productores agropecuarios”, y continuó: “Resulta que un grupo pequeño de productores rurales se juntaron y solicitaron una entrevista, que yo atendí porque el intendente estaba de viaje, y allí les respondí todas sus preguntas, escuché sus posiciones y solicitaron varias cosas. Pero básicamente pedían puntualmente por la tasa, para que durante el 2025 se actualizara por el valor del gasoil. Y el otro de los puntos era eliminar una tabla progresiva”.

En ese aspecto, aseguró: “Me comprometí a juntarnos a partir del 2025 para debatir otros métodos, pero que debía hablarlo con otras instituciones”, e imagina que el reclamo se realiza ahora por dinero, básicamente.

“El excedente de la recaudación se destina al sistema de salud de Lincoln porque este año en particular tuvo mucha demanda, y la Sociedad Rural y la Federación Agraria entienden esa situación y se solidarizaron”.

Por último, respecto a la auditoría que exige este grupo de productores, Sala respondió: “Me extraña que me digan que no queremos auditar. Yo no tengo problema, pero la auditoría nos la hace el Tribunal de Cuentas. Yo no puedo contratar a una persona. La información en qué se gasta está disponible y es todo transparente”.<

Buenos rindes de trigo

El último relevamiento llevado a cabo por la Bolsa de Comercio de Rosario indica que las primeras 400.000 hectáreas de trigo cosechadas han sorprendido gratamente a los productores y asesores de la región, con 5 a 10 quintales por encima de lo estimado.

Si bien hay gran variabilidad en los resultados, las chances de que se consolide la suba son buenas, a pesar de las pocas expectativas que había sobre los potenciales rendimientos debido a la sequía generalizada sufrida por el cultivo en etapas importantes de su desarrollo. Lograr superar los 35,4 qq/ha estimados para la región parece ser un objetivo alcanzable en muchos casos ante estos datos recientes de cosecha.

Donde más se avanzó es en el centro-sur de Santa Fe, con un 90%. El reporte de la Bolsa señala que en Carlos Pellegrini el rinde promedia 35 qq/ha, 5 quintales por encima de lo estimado 15 días atrás. En María Susana la cosecha se completó con un rinde promedio de 36 qq/ha y en Aldao finalizó con 45 qq/ha. En el sur provincial se cosechó el 40% del cereal. En Bigand, antes de la cosecha se estimaba un rinde de 35 qq/ha y ahora se están obteniendo entre 40 y 42 qq/ha.