Por el conflicto IOMA-FEMEBA, Serenal se reunió con autoridades del Círculo Médico de Lincoln

La Municipalidad de Lincoln informó que el intendente Salvador Serenal se reunió con autoridades del Círculo Médico de Lincoln con el propósito de tratar distintas cuestiones que hacen al conflicto que, recientemente, se ha producido tras la interrupción del convenio que el IOMA mantenía con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. También formaron parte del encuentro la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Patricia Galinelli y el secretario de Salud del municipio, Dr. Jorge González.

Tras el encuentro, las partes señalaron que este conflicto "genera gran preocupación, siendo IOMA una de las principales coberturas de Salud que tienen los vecinos de Lincoln, con más de 10.000 afiliados en el partido".

Durante la reunión, también se destacó que este conflicto "va más allá del Círculo Médico y de la injerencia que pueda tener el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lincoln, ya que es un problema de índole provincial que involucra a la Federación Médica y al Estado provincial".

Cabe mencionar que la interrupción del convenio, que IOMA y FEMEBA mantenían, "surgió de manera imprevista con solo tres días de aviso, siendo que el convenio tenía una vigencia de más de 60 años". Además, las partes sostuvieron que "si bien existe una propuesta que ha acercado el IOMA al Círculo Médico, esta sigue en evaluación, a la espera de los resultados que arrojen las últimas reuniones que se vienen manteniendo para resolver diferencias".

En ese sentido, se supo que el Círculo Médico de Lincoln considera que el nuevo convenio ofrecido por IOMA no es viable en este momento, debido a desacuerdos sobre los valores, los cuales son iguales e incluso inferiores a los que cobraba por intermedio de FEMEBA. Mientras tanto, los médicos siguen atendiendo a los afiliados, pero de manera particular, con cobro de honorarios privados y entrega de facturas para su posterior reintegro por parte de IOMA como ya fuera informado oportunamente. A su vez, se hace saber a los afiliados de IOMA que en los casos cirugía, mientras dure este conflicto, los afiliados sólo deberán abonar los honorarios médicos, no así los de anestesia e internación que siguen con cubertura.

En relación a la continuidad del conflicto, las autoridades municipales y del Círculo Médico de Lincoln se comprometieron a continuar trabajando mancomunadamente para mejorar la atención de los afiliados y evitar la sobrecarga del sistema de salud hospitalario y de las salas de los Unidades Sanitarias. Asimismo, las partes mencionaron la voluntad de "acercar posturas entre los médicos, la federación y el gobierno provincial para resolver este conflicto lo antes posible, ya que no se entiende porqué si el conflicto según IOMA es con el intermediario (FEMEBA), solo cortó el convenio en 19 de los 135 municipios de la provincia".